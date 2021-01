Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent l'acteur et réalisateur Jean-Pascal Zadi pour la sortie de son film "Tout simplement noir" en VOD et sa série "Craignos" sur France TV.

Biographie

Jean-Pascal Zadi est né le 22 août 1980 à Bondy (Seine-Saint-Denis) dans une famille ivoirienne de dix frères et sœurs mais déménage avec sa famille à Ifs, près de Caen lorsqu'il a cinq ans.

Après un bac littéraire, un DEUG d'économie, et un BTS de communication, Jean-Pascal intègre le cours Simon, pour deux semaines seulement. Il rentre donc dans le cinéma par la petite porte, s'endettant pour s'offrir sa première caméra, autoproduisant des petits films vendus sous le manteau et des clips de rap. Ses premiers pas dans la musique, il les fait à Caen avec un groupe de rap appelé La Cellule. Ils sortent leur premier album Nos âmes et nos actes, en 1999, puis l'album Jeune Thug en 2008.

Jean-Pascal Zadi commence sa carrière de vidéaste en 2005 avec un documentaire intitulé Des halls aux bacs sur le rap français indépendant. Il réalise également plusieurs clips vidéos pour Mokobé, Alpha 5.20 ou encore Alkpote et Get on the Floor. En 2008, il produit le film Cramé et son second long-métrage African Gangster sort en 2010. En 2011, Jean-Pascal Zadi réalise et produit le film Sans pudeur ni morale avec seulement 5 000 €. En 2013, il intègre l'équipe du Before du Grand Journal sur Canal , animé par Thomas Thouroude. Il présente et réalise une chronique nommée C koi les bayes ?.

Depuis 2015, il anime aussi l'émission "Debattle" sur la radio Mouv' avec Tanguy Blum et Amelle Zaid, une émission dans laquelle ils donnent la parole aux jeunes tous les soirs du lundi au vendredi de 19h00 à 20h00. En juin 2014, il publie son premier roman Bastos à crédit qui retrace les aventures d'un anti-héros de banlieue qui collectionne les plans galères pendant 24 heures. Il revient au cinéma en 2020 avec la comédie Tout simplement noir.

"Craignos" sur France TV

Dans cette série récemment rachetée par France TV, Jean-Pascal Zadi mêle humour potache et satire sociale en évoquant la vie dans les quartiers populaires. Il y incarne le personnage d'Ernesto, un jeune chômeur de région parisienne, qui se voit confier un sac contenant 100 000 euros par son ami d'enfance Joe la veille de son incarcération. L’ayant malencontreusement perdu, Ernesto se voit précipité dans une folle course contre la montre pour récolter le butin avant la libération de l’impitoyable Joe six mois plus tard.

Une deuxième saison intitulée Carrément Craignos devrait sortir en mars 2021.

Au sommaire de cette émission

Au début du premier confinement, on n'avait qu'une seule question en tête : "Est-ce que j'aurai assez de pâtes et de rouleaux de papier toilettes ?". A l'aube de ce troisième confinement, une nouvelle obsession apparaît, celle de savoir comment contourner les règles...

Pour que cessent les contrôles au faciès, des ONG mettent l’Etat en demeure… Ces ONG réclament l’arrêt de cette pratique d’ici quatre mois. Mais la police nie l’existence des faits car comme tout le monde le sait, le contrôle au faciès, c’est comme les violences policières, ça n’existe pas...

La femme qui fait rayonner la France à l'international, ce n'est pas Christine Lagarde... c'est Aya Nakamura !

