Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Guillaume Martin

Le coureur cycliste Guillaume Martin participe à la 5ème et dernière étape de la course cycliste UCI World Tour 2019 du Tour de Romandie, le 5 mai 2019 à Genève. © AFP / Fabrice COFFRINI

Guillaume Martin est cycliste professionnel et diplômé d’un master en philosophie. Il est arrivé 21ème au classement général du Tour de France en 2018. Il a tenu une chronique dans le journal Le Monde et a écrit une pièce Platon vs. Platoche. Socrate à vélo, le tour de France des philosophes est son second livre après La sagesse du vélo

Sommaire

Les jeunes ont permis de créer un espace vert au parlement européen… Les mois de 35 ans ont massivement voté écolo en France, en Allemagne ou en Belgique francophone… Peut-on l’appeler la génération climat ?

Le tour d’Italie a entamé sa dernière semaine. De plus en plus de coureurs osent dire qu’ils préfèrent le Giro au Tour de France, pour des tas de raisons… Sûrement encore de l’anti-français primaire. Ils feraient mieux d’aller voir ailleurs si l’heure est aussi verte !

Une appli de rencontres pour les plus de 50 ans a prévu une option « boost your mum »… Elle permet aux enfants de mères célibataires de rédiger le profil de celles-ci et de procéder au casting des prétendants…

Retrouver l'équipe de "Par Jupiter ! " :

Le moment Meurice : faut-il rembourser les protections périodiques ?

La chronique de Constance : Réveil Midi, Edwyn Collins et Washington Dead Cats

La chronique de Mélanie Bauer : Washington Dead Cats

► N'hésitez pas à liker la page Facebook de l'émission