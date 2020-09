Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent l'enseignant et auteur de bande dessinée Christophe Tardieux, aussi connu sous son pseudonyme Remedium.

Christophe Tardieux © Radio France

Dans ses dessins, l’enseignant, sous le pseudo Remedium, dénonce les dysfonctionnements de l'Education Nationale : les programmes qui changent tous les deux ans, l’accumulation de paperasse qui asphyxie les directeurs, les structures qui changent trois fois après la rentrée pour des économies...

Mon pseudonyme vient de remède (en latin) car c'est le statut que j'accord à la BD. Il y a un effet cathartique. Cela permet de soigner ça ne guérit pas mais ça permet d'amener des choses dans le débat.

Il est aussi engagé contre le racisme et les violences policières, comme en témoigne « Cas de force majeure », une série de planches illustrées sur les violences policières. Christophe Tardieux a fait des violences policières un thème récurrent de ses travaux. Son premier album, Obsidion, est inspiré de l’histoire de Zyed et Bouna, deux adolescents morts dans un transformateur électrique en 2005 à Clichy-sous-Bois après une course-poursuite avec la police. Plus récents, ses « Contes noirs du chien de la casse » relatent les relations tendues avec les forces de l’ordre. Il a aussi produit plusieurs planches dédiées à la mort d’Adama Traoré, cet homme de 24 ans mort après une interpellation violente à Beaumont-sur-Oise (Val-d’Oise) en 2016.

Il vient aujourd'hui nous parler de sa BD « Cas d’école » sortie le 2 Septembre aux éditions Equateurs. À travers 14 portraits d’institutrices et d’instituteurs, Remedium nous fait prendre conscience de la crise de la profession et réalise un précieux travail de mémoire pour que les suicides de ces profs n’aient pas été vains.

Selon lui, rien ne change quant aux dysfonctionnements au sein de l'Education Nationale...

Ce sont les enfants qui nous font tenir.

Au sommaire de cette émission

Quel est le bilan de cette rentrée "normale" ? Tandis que les mesures se font plus strictes un peu partout en France, le protocole est quant à lui assoupli pour les écoles...

Un enseignant tatoué de la tête aux pieds fait la Une des médias depuis quelques temps : sa place d’enseignant est menacée alors même que Jean-Michel Blanquer a affirmé qu’il fallait une tenue républicaine pour se rendre à l’école...

La première école maternelle Amazon ouvre ses portes le mois prochain aux Etats-Unis. Quand on est l’homme le plus riche du monde, comme Jeff Bezos, on devient philanthrope…

Retrouvez l'équipe de Par Jupiter ! avec

La chronique de Thomas VDB : Gérald Darmanin et la guerre des cartels

Le moment Meurice : Les sénatoriales, une passion française

La chronique de Mélanie Bauer : Noir Lac