Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent François Lenglet, journaliste français spécialisé dans l'économie, pour la publication en mars 2019 de son ouvrage Tout va basculer ! Depuis 2018, il dirige le service économie de TF1 et LCI et figure parmi les journalistes les plus influents du paysage médiatique.

François Lenglet journaliste spécialisé en économie © Maxppp / Vincent Isore/IP3 PRESS

D'abord professeur de littérature française à Shanghai, François Lenglet collabore avec de nombreux magazines économiques dont L'Expansion, Enjeux-Les Echos, La Tribune tout en publiant des ouvrages dont La crise des années 30 est devant nous (éditions Perrin, 2007) ou encore Tant pis ! Nos enfants paieront (éditions Albin Michel, 2016).

Libéral, il examine dans Tout va basculer ! l'émergence d'un nouveau cycle économique et politique, à savoir la fin du libéralisme et le retour de l'autoritarisme.

Pékin refuse toujours le dialogue avec les manifestants à Hong Kong. Cela fera bientôt trois mois qu’ils revendiquent le maintient de leur autonomie… Sous les parapluies, symboles de la révolte, les dirigeants communistes se font sans douter traiter de chintoks !

Les Français sont toujours parmi les plus nuls en langues étrangères. Un héritage de la méfiance envers le mutlilinguisme, et la chasse aux régionalismes. Une mauvaise maîtrise des langues étrangères n’est pas sans conséquences…

Un tour opérateur français s’est spécialisé dans des voyages réservés aux femmes. L’un des arguments de vente, c’est de protéger les voyageuses de la drague lourde…

