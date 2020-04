"Par Jupidémie !", c'est l’émission qui surveille le rythme de circulation de la blague dans le département de l’actualité… Et voici la citation du jour : "Est-ce ainsi que les hommes vivent, et les drones au loin les suivent" (Louis Aragon Castaner)

Guillaume, Thomas, alex, Charline, Aymeric et Juliette... Par Jupidémie © Radio France / Thomas Croisière

Au sommaire de ce mercredi 31ème numéro de "Par Jupidémie !" :

La chronique d'Aymeric Lompret : Liste de ce que j'ai appris pendant le confinement

La leçon de Juliette Arnaud : Phèdre, de Jean Racine (3/4)

La chronique de Djubaka : Le groupe Dirty Deep

Le Moment Meurice : les confinés du jour. Aujourd'hui la question de Guillaume Meurice est : Que feriez-vous de plus si vous étiez ministre de la Santé ?

La chronique de Christine Gonzalez : Teup chef !

La chronique cinéma de Thomas Croisière : Y a t’il un pilote dans l’avion, de David Zucker, Jim Abrahams, Jerry Zucker

La programmation musicale

Twist and shout, The Isley Brothers

Si on s'aime, Aloïse Sauvage

Brooklyn bridge to chorus, The Strokes

Les exercices de "Parjupiclasse !"

Culture générale avec Alex Vizorek

Le grand gagnant du confinement c’est Amazon, le géant américain de l’achat en ligne et de la livraison dirigé par Jeff Bezos, son créateur. D’où vient le nom de son entreprise, Amazon ? C’est...

A. Amazon, c’est le dieu amérindien du commerce

B. Car c’est le nom d’un des plus grands fleuves au monde !

C. Car, si on enlève seulement 35 lettres à “allez bien vous faire cuire le cul avec vos impôts”, c’est l’anagramme exacte d’Amazon

D. Car une amazone est une femme violente et qui peut vous dépouiller d’un coup, ça lui rappelle donc sa première femme à Jeff Bezos

Culture générale avec Charline Vanhoenacker

A partir du 11 mai, seuls les déplacements à plus de 100 km du domicile nécessiteront une attestation. Dans cette liste, qu’est-ce qui est distant de plus de 100 km ?

A. Entre Poitiers et Angoulême

B. Entre Matignon et Le Havre

C. Entre le lieu de vie de Florent Pagny et le lieu de vie de son compte en banque

D. Entre Elisabeth Lévy et une bouteille de Côtes-du-Rhône

Actualité avec Guillaume Meurice

Les chefs d'entreprise "en détresse" ont désormais droit à un soutien psychologique. A ton avis, à quoi ressemble-t-il ?

A. Un pin’s parlant de Pierre Gattaz qui dit « Tiens bon camarade ! »

B. Un gros câlin de Geoffroy Roux de Bézieux

C. Un numéro vert

D. Le greatest Hits de Dominique Seux en K7

Le concours de dessin #ParJupidémie !

Tous les jours de la semaine, l'équipe propose aux âmes d'enfant de dessiner sur un thème donné !

Thème du jour : Si tu as écouté le discours d’Edouard Philippe hier, le chemin qui mène au déconfinement est "un tracé sinueux, muni ou non d'embranchements, d'impasses et de fausses pistes, destiné à perdre ou à ralentir celui qui cherche à s'y déplacer"… Ca alors ! C’est exactement la définition d’un labyrinthe ! Dessine Edouard Philippe qui cherche la sortie du labyrinthe !

A vos crayons !

Envoie ton dessin avant 14h30 signé de ton nom et de ton âge sur Twitter avec le #ParJupidémie