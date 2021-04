Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent le chanteur et compositeur belge Marka pour la sortie de son nouvel album "Terminé Bonsoir".

Marka, de son vrai nom Serge Van Laeken, est né le 27 mai 1961 à Molenbeek-Saint-Jean. D'une famille modeste d'un quartier populaire de Bruxelles, Marka n'hésite pas à affirmer qu'être musicien a changé sa vie : du succès avec le groupe "Allez Allez" à nombre de projets documentaires, d'albums, de gala caritatifs, de collaborations… Marka ne s'est jamais arrêté, de malchances en succès, de fatalité en albums, jusqu'à devenir une véritable figure du paysage musical belge.

Nouvel Album : Terminé Bonsoir

Marka sort son 14e album le 23 avril 2021 profitant de la lumière que lui apporte le succès fulgurant de ses deux enfants : Roméo Elvis et Angèle. Ecoutez les deux premiers singles de cet album :

La Super League de football a fait long feu… elle aura tenu 48 heures, et bien énervé tout le monde… Pour résumer, la mafia du foot a voulu devenir une super mafia du foot… avec encore plus de blé…

On sait que si on choisit ses copains, on ne choisit pas sa famille. Mais si on change son prénom, est ce qu’on change son appartenance à sa famille? Et si « changer son prénom c’était modifier son inscription dans l’histoire familiale » ? Ce qui compte c’est de faire ça en restant zen.

Dans le train, il est interdit de ne pas porter le masque, il est donc interdit de manger et il est interdit… d’emporter… sa contrebasse… alors les contrebassistes se rebellent, fatigués de payer une amende à chaque déplacement pour un concert… mais pourquoi diable la contrebasse est interdite ?

