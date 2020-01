Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent l'auteure-compositrice-interprète et multi-instrumentaliste Pomme, singulière pour son style musical à base de voix éraillée et de folk. En novembre, elle a sorti "Les Failles" récemment nommé dans la catégorie "Album révélation" aux 35e Victoires de la musique.

Les jeux de mots sont faciles avec un nom de scène pareil !

De son vrai nom Claire Pommet, la chanteuse récupère le surnom que ses camarades collégiens lui donnaient pour porter sur scène une voix mélodieuse.

Elle est née en 1996 dans une famille nombreuse, catholique et mélomane de la banlieue lyonnaise. Ses quatre frères et sœurs ont tous suivi des cours de solfège, à l'image d'une mère jouant de la flûte traversière.

J’ai été tellement entourée sur le premier album avec tellement d’avis que j’ai un peu pris le contre-pied de ça pour faire quelque chose d’instinctif dans "Les Failles".

Dès l'âge de 6 ans elle débute la musique et s'en suivent des cours de chant à 7 dans une chorale classique "La cigale de Lyon", des cours de violoncelle à 8 et l'écriture de ses premiers textes avant de toquer à la porte des bars de son quartier vers 16 ans pour s'y produire.

L’auto-harpe est un hybride entre un accordéon et une harpe

A contre-courant, son père écoute Michel Polnareff, Serge Reggiani ou encore Charles Aznavour. Mais c'est auprès du père d'une de ses amies que Pomme découvre l'univers folk et la country américaine d'Alison Krauss, Linda Ronstadt et d'Emmylou Harris.

Alors qu'elle commence des études d'anglais dans l'idée d'enseigner, ses parents la poussent à poursuivre sa vocation artistique.

En 2015, elle signe avec le Label Polydor pour son premier album "A peu près" en s'inspirant d'un répertoire hétéroclite allant de Barbara à Lady Gaga en passant par Rihanna, Françoise Hardy, Luce, Cœur de Pirate, Jennifer...

C'est la consécration en 2019 avec la sortie des "Failles" nommé dans la catégorie "Album révélation" aux 35e Victoires de la musique.

Accompagné d'une série de concerts qui sillonneront toute la France et une partie de la Belgique, Les Failles a été composé suite à sa rupture amoureuse avec Safia Nolin (auteure-compositrice-interprète québécoise).

Le premier truc était de faire l’album sans le souci de ce que les gens allaient penser.

Elle s'isole alors à Québec puis dans un domaine en Bourgogne afin de composer dans la plus totale solitude et concentration. Seuls les titres "Anxiété" et "Je sais pas danser" ont d'ailleurs été écrits à Paris.

Elle s'associe pour ce deuxième album à Albin de la Simone qui lui permet d'explorer son "darkside" sur des nuances minimalistes.

Albin était le partenaire idéal car il a fait ses preuves en acoustique-live.

Après son premier album qui l'a laissée dubitative en raison de frustrations liées à des collaborations, ici, elle aborde les thématiques de l'écologie, des réseaux sociaux, du genre, du corps et développe ceux de l'homosexualité et de la PMA (procréation médicale assistée).

