Alex Vizorek

Vous l’avez peut être suivi mais l’intelligence artificielle Alexa va pouvoir prendre des décisions à notre place. Alors j’vais faire un petit test, “Alexa peux-tu faire un exercice à ma place ?”

ALEXA : Vous parlez de vos petits exercices à la con ?

ah Charline, je crois qu’elle a reconnu vos exercices! oui Alexa fais un exercices !

ALEXA : Classe les intelligences artificielles suivantes, dans l’ordre de la plus performante à la moins performante ?

A. Gabriel Attal

B. Yann Barthès

C. Ce co***ard de SIRI

SIRI : Oh oh oh ! Je ne te permets pas de m’insulter en direct sur France Inter

ALEXA : Mais qu’est ce que tu fous là toi ?

SIRI : J’adore écouter Par Jupidémie le vendredi, car j’aime beaucoup les chansons de Frédéric Fromet…

Euh ça va on ne vous dérange pas ? Alexa termine l’exercice!

ALEXA : Bon SIRI, on va boire un verre, je connais un petit bar clandestin rue des 3 chevaux dans le 4ème arrondissement

STOP !!! Je crois qu’on va s’arrêter là !

Charline Vanhoenacker

Je vais utiliser la méthode manuelle… D’après Oxfam, 1000 milliardaires ont retrouvé leur niveau de richesse d’avant la crise du Covid. Fort bien, mais... si on multiplie 1000 par 1 milliard, pourrez vous nous dire comment s’appelle le résultat de cette multiplication ?

A. 1000 X 1 000 000 000 et vous obtenez le salaire de Nagui

B. 1000 X 1 000 000 000 = 1 000 000 000 000 soit un Billion

C. 1000 X 1 000 000 000 = 1 000 000 000 000 soit un Billion c’est comme un million mais quand t’es enrhumé.

D. 1000 x 1 milliard = … héhé… ben… ça fait… ça fait beaucoup d’argent !

Alex Vizorek

Selon les sources BFMTV et HGN Hyppolite Girardot News, le gouvernement privilégie la piste d'un reconfinement "hybride". Mais alors qu’est ce qu’un reconfinement hybride ?

A. Cela signifie que vous allez passer le nouveau confinement dans une voiture mi-électrique et mi-thermique… petite blague qui cartonne sur Auto Moto

B. Il s’agit d’un reconfinement assoupli, ça ne veut rien dire non plus mais ça sonne bien

C. Il s’agit d’un confinement le matin pour les gens droitiers, dont le nom commence par les lettres de A à N et qui portent des baskets rouges avec une semelle blanche. Et d’un confinement l’après-midi pour les gens qui aiment les baies d’Açaï et qui ont les lobes d’oreilles décollés.

D. Un confinement hybride, c’est un mi-confinement, mi-travail… mais c’est surtout un confinement mi-sérable

Hein ? Mais qu’est ce que c’est que cette morale à la con à la fin de votre exercice.

Oui c’était un exercice qui était fait pour Guillaume Meurice à la base, alors j’ai repris son ton moralisateur à la fin de ses chroniques.

Dessine Thomas VDB face à un fauve ! Et décide lequel des deux a la plus belle crinière… Poste ton dessin #ParJupiter sur Twitter et @TheThomasVDB ! Nous publierons les résultats du concours de dessin lundi sur notre page Facebook !

