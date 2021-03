Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent le youtubeur cinéphile Jean-Baptiste Toussaint, plus connu sous le nom de sa chaîne Youtube "Tales From The Click". Désormais auteur, Jean-Baptiste Toussaint vient de publier son tout premier livre intitulé "100 films, 100 histoires" aux Editions Michel Lafon.

Biographie

La chaîne"Tales From The Click", créée en 2015, est une chaîne spécialisée en cinéma. Jean-Baptiste Toussaint y décortique ses films, séries et artistes favoris. Elle compte aujourd’hui 500 000 abonnés et 25 millions de vues, et est la 2ème chaîne YouTube française consacrée au cinéma.

Jean-baptiste Toussaint est également animateur du podcast “WE LOVE TFTC”. Dans ce podcast, l'équipe de Tales From The Click accompagnée d'un invité raconte ensemble leurs anecdotes personnelles autour d'un film culte.

Actualité

100 films, 100 histoires aux Editions Michel Lafon

Jean-Baptiste revient sur les 100 films qui ont marqué sa vie et constitué sa cinéphilie. Pour chaque film, une histoire plus ou moins intimé lié à ce film est raconté : Une séance de cinéma secrète une veille d'école, un premier coup de terreur face à un film d'horreur ou un trajet en bus à côté d'une inconnue qui nous donne l'impression d'être dans une comédie romantique... Ce livre-objet est enrichi de photographies d’objets de tournage rares ou uniques tirés de sa propre collection, ainsi que 500 anecdotes méconnues voire oubliées.

Au sommaire de cette émission

Voilà déjà plus d’une semaine que le débat fait rage sur les réunions non-mixtes : l’idée qu’un groupe de parole ne réunisse que des noirs, ou que des femmes, ou que des femmes noires… Et ce week-end, Audrey Pulvar a remis une pièce dans le juke-box en déclarant que si un blanc assiste à une telle réunion, il sera invité à se taire...

Depuis un an, le tourisme était mort, vive le tourisme mais virtuel. On laisse son masque pour mettre un casque et zou! on part en road-trip dans la réalité virtuelle pour quelques centaines d’euros d’équipement. C’est si bien la modernité. Avant, on n’avait que nos rêves, ou nos cauchemars et parfois on ne faisait pas tant que ça la différence…

Le robot qui se balade sur Mars nous envoie des images en temps réel, que l’on peut voir sur le site de la Nasa… la planète rouge comme si on y était !

