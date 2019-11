Alex Vizorek et Guillaume Meurice reçoivent Richard Kolinka pour ce "Par Jupizorek" #3. Ex-batteur du groupe "Téléphone" qui a électrisé la scène musicale pendant 10 ans et qui a été reformé ponctuellement sous le nom "Les Insus", il participera à la 15e édition du Festival "Les Aventuriers" à Fontenay-sous-Bois.

Pour cette 15e édition du Festival "Les Aventuriers" à Fontenay-sous-Bois du 11 au 20 décembre 2019,

Richard Kolinka prouvera une nouvelle fois ses talents de batteur pour le concert de clôture en compagnie du groupe "Friends".

Habité de ce Festival qui oeuvre à la création et à la découverte musicale en présentant des artistes émergents et indépendants aux univers sonores envoûtants et singuliers, Richard Kolinka créera une ambiance musicale à l'aide de six artistes et des invités surprises.

Citoyenneté, écologie et solidarité sont au rendez-vous pour cette nouvelle édition à l'Est de Paris, dans cette ville que le batteur apprécie et dans laquelle il s'est installé.

C'est vers l'âge de 13 ans que Richard Kolinka se lance en musique, et plus particulièrement en batterie.

Le fils de Ginette Kolinka, rescapée juive du camp d'Auschwitz-Birkenau qui a longtemps gardé sous silence son histoire avant de la transmettre, rentre de l'école avec des copains quand il passe devant une Maison des jeunes : c'est le déclic, aussi favorisé par Daniel Roux, son ami, qui l'invite à jouer tout d'abord de la guitare sans grand affection. C'est la batterie qui l'interpellera.

Au cours de cette adolescence musicale, il fonde avec Daniel Roux et Jean-Louis Aubert le groupe Semolina. Avec ce dernier, il continuera de collaborer malgré la séparation du groupe "Téléphone" en 1986.

En 2006, il réunit sur scène Jean-Louis Aubert, Alain Bashung, Daniel Darc, Raphaël et Cali pour qui il fera des premières parties en 2008.

Indissociable du groupe "Téléphone",

Qui compte 10 ans d'activité (1976-1986), 470 concerts et 5 albums, il se place derrière "Indochine". Avec Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac et Corine Marienneau, ils s'inspirent des groupes anglophones.

Plusieurs événements marquent leur carrière : le concert gratuit à l'initiative de la RATP au métro République en 1977 ; leur première partie du groupe "Television" en remplacement de "Blondie" ; le goût de la provocation lors de leur concert à la Fête de l'Humanité en septembre 1979 où ils revêtent les masques de Jacques Chirac, Valéry Giscard-d'Estaing, François Mitterrand et Georges Marchais ou encore leur première pour les "Rolling Stones" en juin 1982.

Après la séparation du groupe et quelques dissensions, il reforme entre 2015 et 2017 (sans Corine Marienneau) "Les Insus".

