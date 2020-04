"Par Jupidémie !", c'est l’émission qui aborde l’actualité en trois phases : protéger, tester, isoler… de la blague qui continue à circuler de 17 heure à 18 heure... Et voici la citation du jour : « Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les se déconfiner, c’est beau »

Au sommaire de ce 32ème numéro de "Par Jupidémie !"

La chronique d'Hippolyte Girardot : Confi Nez

La leçon de Juliette Arnaud : "Phèdre", de Jean Racine (4/4)

La chronique de Mélanie Bauer : Le duo lyonnais Animali et leur album "Mary D.Decay"

Le Moment Meurice : les confinés du jour. Aujourd'hui la question de Guillaume Meurice est :

dans quel livre aimeriez-vous être confiné ?

La chronique scientifique de Max Bird : Jurassic Park enfin possible ?!?

La programmation musicale

Police "So lonely"

David Walters & Seun Kuti "Bwè dlo"

Laura Marling "Strange girl"

Les exercices de "Par Jupiclasse !"

Mathématiques avec Alex Vizorek

Les prix des fruits et légumes ont augmenté de 9% depuis le début du confinement. Gérard Depardieu étant un gros mangeur, cela alourdit son budget… Note bien : au petit déjeuner pour accompagner son andouillette il mange 1 kg de tomate, puis au déjeuner avec son coq au vin et espadon il engloutit 2 kg de tomates, pour son gouter, il aime de faire 3 kg de tomates enrobées de chantilly. Le soir, juste un petit bouillon car il faut surveiller sa ligne.

Sachant qu’au début du confinement il payait 1€90 le kilo de tomate. Combien dépense-t-il quotidiennement en tomates aujourd’hui ?

Culture générale avec Charline Vanhoenacker

C : Outre la devise de la France, “Liberté, égalité, fraternité”, plusieurs trilogies de mots sont célèbres. Lesquelles restent valables pendant le confinement?

a) Nettoyer, balayer, astiquer

b) Protéger, tester, isoler

c) Amour, gloire et beauté

d) Du pain, du vin, du Boursin

Sciences avec Guillaume Meurice

G : L’eau de javel est le produit star de ce confinement… La javel a la propriété de faire blanchir… Que peut-on faire blanchir avec l’eau de javel ?

Mickaël Jackson

Le linge

L’argent des Balkany

Les dents des Balkany

Le concours de dessin #ParJupidémie !

Tous les jours de la semaine, l'équipe propose aux âmes d'enfant de dessiner sur un thème donné !

Thème du jour : En l’absence de concours et de divertissement, et la soirée des Miss France ayant été annulée… “Dessine Miss Confinement et Mister Confinement” (attention, Madame de Fontenay ça ne compte pas, elle est confinée dans son chapeau depuis 1873… hors concours !)

A vos crayons !

Envoie ton dessin avant 14h30 signé de ton nom et de ton âge sur Twitter avec le #ParJupidémie