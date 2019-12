Cette nouvelle semaine de best-of débute fort avec Aloïse Sauvage, chanteuse, musicienne, actrice, artiste du cirque, et Thomas Piketty, économiste travaillant sur les inégalités dans une démarche historique et comparative. Voici les meilleurs passages :

Aloïse Sauvage, chanteuse, musicienne, actrice, artiste du cirque © Maxppp / PHOTOPQR/LE PARISIEN/Philippe Lavieille

Aloïse Sauvage

Avec son premier EP Jimy et la sortie de deux films en octobre (Je ne sais pas si c’est tout le monde et Hors Normes), Aloïse Sauvage avait un emploi du temps bien chargé quand nous l’avions reçue !

Ces dernières années, elle est présente sur tous les fronts : au cinéma avec 120 battements par minute de Robin Campillo, Cold War de Pawel Pawlikowski, en musique avec des performances scéniques.

Formée aux Arts du Cirque à l’Académie Fratellini, elle emploie son corps comme outil de création.

Thomas Piketty

Capital et idéologie, son dernier – et très volumineux – ouvrage traitait des inégalités sociales et économiques.

L’universitaire, passé par les classes préparatoires de Louis-Le-Grand, l’ENS et s’installant en tant que chercheur à l’EHESS et à la London School of Economics, a apporté son soutien à Ségolène Royal lors de la campagne présidentielle de 2007, puis à Benoît Hamon.

Il est également éditorialiste dans Le Monde.

Et le florilège de chroniques pour ce best-of avec :

La chronique de Pablo Mira : l'ouragan Free : #PrayforBFM

Le moment Meurice : La terreur Greta Thunberg

La chronique de Thomas VDB : Les excellentes nouvelles, ce n'est plus ce que c'était !

La chanson de Frédéric Fromet : Génération Zonzon