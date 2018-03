Charline & Alex reçoivent l'actrice Karin Viard qui joue au théâtre de Paris, dans la pièce Vera de Petr Zelenka.

Karin Viard en février 2018 © Getty / Foc Kan

La mise en scène de Vera est de Marcial Di Fonzo Bo et Élise Vigier, et la pièce se joue du mardi au samedi à 20h30, et le dimanche à 15h30. Avec : Karin Viard, Helena Noguerra, Lou Valentini, Rodolfo de Souza, Pierre Maillet (ou Jean-Luc Vincent), Marcial di Fonzo Bo (ou Clément Sibony)

Au sommaire de cette émission :

La folie des notes

Faut-il quitter Facebook ?

Du karaoké au cinéma

Retrouvez l'équipe de "Par Jupiter" avec :

La chronique musicale de Mélanie Bauer : Sidi Wacho et son album "Bordeliko"

L'interview posthume par Christine Gonzalez (rediffusion) : Claude François

Le billet d'Hippolyte Girardot : Parcours Sup

La chanson de Frédéric Fromet

Programmation musicale :

Courtney Barnett "Nameless, faceless"

Sidi Wacho "Grita Justicia"

