Par Jupidémie, c'est la version confinée de Par Jupiter ! C'est une nouvelle émission… Une émission “futile à la nation” ! Voici la devise du jour : « C’est dans la distanciation sociale qu’on reconnaît ses vrais amis ». Ce programme est destiné à accompagner la nation apprenante et néanmoins rigolarde.

Charline, Alex, Juliette, Thomas, Guillaume et Clara .... Par Jupidémie ! © Radio France / Thomas Croisière

Vous l’aurez deviné, on a mis en standby le process de start-up émission… (rapport au fait qu’on a du fermer l’open-space... pour diminuer le présentiel…)

Pour traverser ensemble cette période difficile on a totalement re benchmarké l’émission… Parce que dans “Par Jupiter” on disait toujours qu’on allait changer le monde… mais c’est le virus qui va le faire !

Et comme on a toujours été là dans les périodes dramatiques et que le rire reste un respirateur naturel…

Aux vannes citoyens

La chronique de Thomas VDB : Plus le confirment dure, plus je redoute le retour au travail

La leçon de Juliette Arnaud : Du lundi au jeudi, Juliette Arnaud donne des cours de français pour préparer les élèves au bac. Elle analyse des oeuvres inscrites au programme, et elle propose toute cette semaine d’étudier “Les essais” de Montaigne...

Le moment Meurice : les confinés du jour

Aujourd'hui la question de Guillaume Meurice est : aide la porte-parole du grouvernement, Sibeth Ndiaye à terminer cette phrase : "Désolés on n'avait pas prévu l'épidémie parce que ..."

vous pouvez envoyer un mail à Guillaume Meurice parjupidemie@gmail.com. Il a plein de nouvelles questions à vous poser pour les semaines à venir

La chronique littéraire de Clara Dupont-Monod : Martin Eden de Jack London

Le choix musicale de Djubaka : Eklips -I want you

Le cinéma de Thomas Croisière : Tous les soirs, Thomas Croisière regarde un film avec ses enfants, Gaston et Alfred, et donc tous les après-midis, ils nous racontent tous les trois pourquoi il ont aimé le film.

Aujourd’hui, Butch Cassidy et le kid de George Roy Hill avec Paul Newman et Robert Redford. Le film vient d’être diffusé sur ARTE (accompagné d’un documentaire encore disponible en replay : Robert Redford l’ange blond . Ce film est disponible sur toutes les plateformes de VOD et sur FilmoTV.

la chanson de Frédéric Fromet avec la participation de Charline Vanhoenacker

Programmation musicale

Dominique A - Rendez-nous la lumière