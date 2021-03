Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent l'astrophysicienne belge Yaël Nazé pour la sortie de son nouveau livre "Astronomie de l'étrange" aux éditions Belin.

Couverture du nouveau livre de l'astrophysicienne Yaël Nazé "Astronomie de l'étrange" (Éditions Belin) © Éditions Belin

Biographie

Yaël Nazé est née le 21 novembre 1976 à Baudour en Belgique.

Elle est astrophysicienne et travaille à l’Université de Liège. Elle est spécialiste des étoiles massives et de leurs interactions avec leur environnement. Outre son travail de recherche académique très spécifique, elle effectue également un réel travail de vulgarisation à l’attention du grand public à travers des livres, des animations, des conférences et des articles.

Actualité

Astronomie de l’étrange

Le dernier livre de cette astrophysicienne est paru le 17 février dernier aux éditions Belin dans la collection “Hors collection Sciences” et se consacre aux “individus singuliers, objets bizarres et idées insolites” qui composent l’histoire de la conquête spatiale et de l’astronomie. Dans cet ouvrage, Yaël Nazé dévoile la face la plus insolite et méconnue de l’astronomie, mais également des portraits d’hommes et femmes aux destins surprenants.

Au sommaire de cette émission

Le Japon vient de prendre en otage un satellite birman, de crainte qu’il ne devienne un instrument de surveillance de la junte militaire. Le coup d’Etat en Birmanie a des répercussion jusque dans les étoiles…

En Russie, contester la version officielle du pouvoir sur la seconde guerre mondiale, c’est “réhabiliter le nazisme” et cela coûte 5 ans de prison. Toute atteinte à l’honneur d’un vétéran russe aussi, et tiens donc, c’est ce dont est accusé l’opposant qui croupit en prison, Navalny…

Parmi les liens qui unissent l’art et la science, quels sont ceux tissés avec l’astronomie ? Ne dit-on pas que les étoiles dessinent des objets dans le ciel ? Ou que certains peintres touchés par la grâce ont reçu un don tombé du ciel ?

