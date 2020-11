Bonjour la France Inter ! Bienvenue à Par Jupidémie...

Alex Vizorek

Donald Trump n’en démord pas, il a encore déclaré hier que « l’élection était truquée ». Alors parmi les choses suivantes lesquelles sont truquées et lesquelles non :

A. Les cheveux de Donald Trump

B. Les vidéos de violences policières, puisque je rappelle qu’elles n’existent pas.

C. Le tour de France en 1999, le tour de France en 2000, le tour de France en 2001…

D. L’épisode du 2 juillet 1997 d’Interville. Ah la la !! Olivier Chiabodo petit ange parti trop tôt. On le dit pas assez hein ! Tous ceux qui l’ont succédé ont été décevants…

Charline Vanhoenacker

Hier a débuté, pour les catholiques, la période de l'Avent. Sauras-tu nous donner la signification de cette période ?

A. C'est la période signifiant l'arrivée de Jesus mais en petit comité pour respecter la jauge (sinon les policiers peuvent débarquer et de te frapper très fort)

B. C'est la période où tu peux manger du chocolat dès le petit déjeuner sans te faire gronder

C. C'est en attendant Noël et l'occasion de se rappeler qu'un enfant c'est un papa et une maman.

D. Même nous on a pas la réponse exacte, alors détends-toi.

Guillaume Meurice

Après des années de maltraitance dans un zoo du Pakistan un éléphant a été transféré au Cambodge. Mais ce n’est pas la première fois qu’un éléphant maltraité est transféré, alors parmi les éléphants suivants lesquels ont été transférés :

A. Gérard Depardieu, maltraité par la France, il a été transféré dans… euh bah toutes les dictatures possibles

B. L’éléphanteau Manuel Valls, maltraité par le Parti Socialiste, il a été transféré… euh bah nulle part

C. Dumbo, maltraité par Tim Burton dans son film de 2019

D. Impossible la maltraitance animale c’est comme les violences policières, ça n’existe pas

Ce week-end a eu lieu la manifestation contre la loi sur la sécurité globale. Elle a rassemblé 133 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur et 500 000 personnes selon les organisateurs.

Prends une feuille A3 et dessine ton futur repas de Noel avec, à gauche le nombre de personnes selon la police et à droite le nombre selon tes parents. N’oublie pas de mettre papy et mamy qui mangent la bûche dans la cuisine et ton frère sur le balcon. Bref, dessine le plan de table à Noël !

BUENA VISTA SOCIAL CLUB - Chan chan

Jane BIRKIN - Ta sentinelle

BLACK PUMAS - Christmas will really be Christmas

