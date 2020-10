Charline Vanhoenacker et Thomas Croisière reçoivent Evelyne Dhéliat, cheffe du service météo de TF1.

Evelyne Délhiat © Getty

Biographie

Évelyne Dhéliat est surement la présentatrice météo la plus connue de France. Mais c’est en Allemagne, à Cologne, que naît Évelyne Dhéliat le 18 avril 1948. Elle grandit ensuite dans la ville de Bordeaux. Une fois le bac en poche, elle part étudier l’anglais à l’Université Sorbonne Nouvelle à Paris et devient présentatrice à la télévision publique de l’époque, l’ORTF.

TF1 lui propose de présenter des émissions matinales comme A la bonne heure ou encore le célèbre Grand Prix de l’Eurovision ainsi qu’une émission consacrée à la consommation. Elle continue chez TF1 dans les années 1980 et présente Ravis de vous voir et La Maison TF1. Evelyne Dhéliat est récompensée en 1985 par le Sept d’Or de la meilleure présentatrice télé. Elle anime C’est bon à savoir avant de prendre un tournant en 1992.

Elle devient la miss météo de TF1 et remporte de nombreux prix dans cette catégorie, notamment de la part de la communauté scientifique (Prix des scientifiques au festival d’Issy-les-Moulineaux en 1998, Trophée du festival international de la météo à Québec en 1999, Prix des scientifiques au festival de Zagreb en 2003 etc.), si bien qu’elle est nommée en 2003 cheffe du service météo de TF1.

Je suis le contrat le plus ancien de TF1 et j’ai connu l’ORTF. C’était formidable parce que je n’avais pas de plan de carrière. Je pense que c’est du travail. A l'époque, j'étais très attirée par le journalisme mais je suis arrivée un petit peu trop tôt.

En 2004, elle est promue Chevalier de l’Ordre National du Mérite. De part son métier, Evelyne Dhéliat a toujours eu à coeur le réchauffement climatique, elle publie même un livre en 2007 intitulé C’est bon pour la planète, et présente à l’occasion de bulletins météo les actions du quotidien pour lutter contre le réchauffement de la Terre. Elle a également sorti un livre sur la forme et le bien-être : Ma gym visage.

Depuis 2009, Evelyne Dhéliat est la cheffe du service météo de la chaîne LCI. En 2011, elle est élue présentatrice météo préférée des Français.

On a une responsabilité, par exemple avec les hôteliers. (...) J'en arrive à me dire "Chouette il pleut, on ne s’est pas trompés ».

Au sommaire de cette émission

Les librairies sont considérées comme un commerce non-essentiel, mais la Fnac elle, en est un apparemment. C’est la nouveauté de ce deuxième confinement : nombreux sont ceux qui demandent à ce que les librairies restent ouvertes. Il ne reste plus qu’à faire comme la Fnac, vendre des livres entre des aspirateurs et des cafetières et le tour est joué !

Malgré le phénomène climatique La Niña qui aura pour effet de refroidir un peu la planète, 2020 est en passe de devenir l’une des années les plus chaudes jamais enregistrées...

Les réseaux sociaux ont-ils tué les stars de cinéma ? De plus en plus de comédiens sont actifs sur Instagram, YouTube ou encore Twitter. Ils montrent leur quotidien, leur vie de famille, leur cuisine et même leurs toilettes, rompant ainsi avec une longue tradition de mystère qui aura permis de créer les plus grandes légendes hollywoodiennes.

Retrouvez l’équipe de Par Jupiter ! avec

La chronique de Waly Dia :

La chronique de Christine Gonzalez : Youpi, les cimetières restent ouverts !

Youpi, les cimetières restent ouverts ! La chronique de Clara Dupont-Monod :

La chanson de Frédéric Fromet : Confinement akbar

N'hésitez pas à liker la page Facebook de l'émission !