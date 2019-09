Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent la directrice générale de Foodwatch France, "contre-pouvoir citoyen" et lanceur d'alerte indépendant militant pour l’accès à une alimentation saine. Récemment, Foodwatch a accusé Unilever d'arnaque au bouillon cube à l’huile d’olive Puget… bourrée d'huile de palme.

Karine Jacquemart, directrice générale de l'association Foodwatch © Capture d'écran

Depuis 16 ans, Karine Jacquemart s'est engagée pour défendre la transparence et les droits de l'homme, notamment sur les questions de droit à l'alimentation et de sécurité alimentaire.

En septembre 2015, elle est nommée directrice générale de Foodwatch France, organisme qui fait la lumière sur les pratiques des industries agroalimentaires et des distributeurs violant les droits et les intérêts des consommateurs. L'objectif principal est de pousser vers une consommation responsable et de s'opposer à l'industrie agroalimentaire.

Les trois axes principaux de Foodwatch France se résument ainsi :

La liberté pour chacun de décider de ce qu'il mange, en toute connaissance de cause et sans risque pour sa santé.

Des activités qui couvrent des thèmes variés liés à l'alimentation : fraudes alimentaires, transparence sur l'étiquetage, emballages fallacieux, menaces des accords de libre-échange, etc.

Susciter des prises de conscience et opérer des changements significatifs dans les habitudes de consommation et les politiques gouvernementales.

Foodwatch a été fondée en 2002 suite au scandale de la vache folle par l'ex-numéro 1 de Greenpeace international, Thilo Bode.

