Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent le dessinateur de presse, auteur de bande-dessinée et musicien franco-argentin Serguei pour la sortie de son ouvrage hybride mêlant fiction et dessins de presse intitulé "Le Tango du dessinateur".

Biographie

Serguei est né le 28 avril 1956 à Buenos Aires d’une mère argentine et d’un père d’origine lituanienne.

Il commence à publier ses dessins dès ses 14 ans. Il est repéré à l'âge de 16 ans en remportant le premier prix du concours d'humour argentin Macedonio Fernández. Son livre est édité par la suite, ce premier livre est truffé d’illustrations contre l’Eglise, les militaires et le pouvoir oligarchique. Très vite, il collabore avec plusieurs journaux, la télévision et le théâtre.

À l’âge de 20 ans, il part pour l'Europe pour fuir la dictature argentine. Il s'installe en France en 1978, à Paris. Dès son arrivée, il commence à publier ses dessins dans la presse française. Il collabore notamment avec des journaux comme Marie-France et L'Écho des savanes, une revue de bandes dessinées, mais aussi L'Express et le NY Times.

Depuis 1982, il est un collaborateur régulier du Monde en tant que dessinateur de presse. Mais, Serguei a toujours su diversifier ses activités créatives : de la réalisation de dessins animés à la conception de maquette pour le célèbre Carnaval de Nice (2000) en passant par l'écriture d'un premier roman à l'allure de fable politique.

Serguei est également musicien : il est depuis toujours pianiste, auteur-interprète et compositeur.

Actualité

Un nouvel ouvrage : Le Tango du Dessinateur

Serguei vient de publier Le Tango du dessinateur dans lequel il a réuni une sélection de 300 dessins illustrant un récit de fiction rocambolesque dans laquelle il se met lui-même en scène. Cette narration aborde ainsi 23 thématiques livrant un regard pointu sur le monde contemporain, de la guerre en Syrie à la crise écologique en passant par la condition des femmes.

Une exposition au Festival du Quartier du Livre

La 6e édition du Festival du quartier du livre se tiendra du 2 au 9 juin prochain dans le 5e arrondissement de Paris. Plus de 200 événements gratuits autour de la Culture et tout particulièrement de la littérature se tiendront dans plus de 80 lieux emblématiques. Une exposition d’une cinquantaine de dessins exclusifs réalisés par Serguei sur le thème “La nature est une personne” se tiendra dans la Salle Pierrotet de la Mairie du 5e, ouverte au public de 10h à 21h.

Au sommaire de cette émission

A quoi voit-on que la vie reprend ? A la consommation qui redémarre… La semaine dernière, les ventes de vêtement ont bondi de 90% par rapport à la même date que l’an dernier. La fièvre acheteuse qui s’est emparée d’une partie des Français rassure le gouvernement et surtout… Bruno Le Maire...

La numéro 2 du tennis mondial Naomi Osaka a fait savoir qu’elle ne se rendrait pas aux conférences de presse d’après match à Roland Garros. Alors que cette obligation est dans son contrat, mais en expliquant qu’elle privilégiait sa santé mentale.

Parmi les plus grands écrivains latino-américains, il est un Argentin qui vécut à Paris… Julio Cortazar… Ceux d’entre vous qui l’ont lu le redécouvriront à travers le regard de notre invité… Ceux qui ne le connaissent pas feront une belle découverte...

