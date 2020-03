Par Jupidémie, c'est la version confinée de Par Jupiter ! C'est une nouvelle émission… Une émission “futile à la nation” ! Voici la devise du jour : « C’est dans la distanciation sociale qu’on reconnaît ses vrais amis ». Ce programme est destiné à accompagner la nation apprenante et néanmoins rigolarde.

Charline, Guillaume, Alex, Juliette.... par Jupidémie © Radio France / Thomas Croisière

Bienvenue chez nous… puisque nous avons fermé les portes de l’open-space… (qui de toute façon n’avait pas de porte)… Mais on vous ouvre celle de nos intérieurs… pour une toute nouvelle émission… Par Jupidémie… dont voici la devise du jour : “ Loin des yeux… loin du Coeuronavirus ”

Au sommaire, de la rigolade, de la musique et de la continuité pédagogique...

La chronique de Constance : Le confinement, c'est l'occasion de se poser des questions à l'intérieur de nos questions.

La leçon de Juliette Arnaud : Du lundi au jeudi, Juliette Arnaud donne des cours de français pour préparer les élèves au bac. Elle analyse des oeuvres inscrites au programme, et elle propose toute cette semaine d’étudier “Les essais” de Montaigne...

La chanson de Frédéric Fromet avec la participation de Charline Vanhoenacker : On est mal masqué

Le moment Meurice : les confinés du jour. Aujourd'hui la question de Guillaume Meurice est : les remèdes contre le covid-19

vous pouvez envoyer un mail à Guillaume Meurice parjupidemie@gmail.com. Il a plein de nouvelles questions à vous poser pour les semaines à venir

Le cinéma de Thomas Croisière : Tous les soirs, Thomas Croisière regarde un film avec ses enfants, Gaston et Alfred, et donc tous les après-midis, ils nous racontent tous les trois pourquoi il ont aimé le film. Aujourd’hui, « Le Grinch » réalisé par Ron Howard avec Jim Carrey dans le rôle titre. Film sorti en 2000 et adapté du conte pour enfant du Dr Seuss « How the Grinch stole Christmas ». Si « Sonic » est le dernier film que vous êtes allés voir en famille (à l’époque où on pouvait encore aller au cinéma), vos enfants seront peut être ravis de voir Jim Carrey dans un autre rôle tout en poil et en grimaces.

Le film est disponible en Video à la demande sur quasiment toutes les plateformes (TF1, CANAL , Orange, youtube…).

Programmation musicale

Les Rolling Stone _"_Jumpin’ Jack Flash"

The Strokes "Bad Decisions"

Les exercices :

Maths avec Charline Vanhoenacker

Vu le bilan que la Chine dresse de la pandémie, vu les chiffres qu’ils publient… on constate qu’ils ne sont pas très très fortiches en calcul, et que Pékin tend à minimiser la catastrophe. Alors, voici un petit exercice de maths : apprends à pipeauter les chiffres dans les mêmes proportions que le président chinois.

Quand la Chine annonce 6% de croissance, elle n’affiche a en réalité que 2% de croissance. Donc, si c’est pareil avec le milliard de masques que le pays doit nous envoyer, combien va-t-on en recevoir ?

Histoire avec Alex Vizorek

Depuis le début du confinement, les Français regardent la télévision en moyenne 4H29 par jour, ce qui est un record depuis la création de médiamétrie, en 1985. Petit exercice d’histoire. Lesquels de ces événements ont pu se produire en 1985 ?

Michel Drucker recevait Enrico Macias à la télévision.

Aurore Bergé retournait pour la première fois sa veste en quittant l’UDF pour le RPR.

C’est l’année de naissance de Jo-Wilfried Tsonga, qui a été suivie par le décès du tennis français.

Manuel Valls était de gauche .

Exercice récréatif pour les plus grands avec Guillaume Meurice

Twitter a supprimé deux tweets de Jair Bolsonaro, qui critiquaient le confinement. Les hommes politiques aiment ce réseau social, mais ne le maîtrisent pas toujours. Alors, parmi ces tweets, lesquels ont vraiment existé :

Eric Besson : “Quand je rentre je me couche. Trop épuisé. Avec toi ?”

Bruno Le Maire : “Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet parce que c'est l'homme sans conviction !”

Nadine Morano : “Pour les menteurs et les fraudeurs, la sanction doit être exemplaire assortie d’une inéligibilité à vie.”

Marine Le Pen : “Bon ben là je dénonce Laurent Wauquiez à Copy Comic ou bien ?”

Le dessin

Un moment particulièrement destiné aux enfants. Chaque jour, on vous propose un défi en dessin… (Ce qui permettra de soulager les parents pendant au moins une demi-heure, ne nous remerciez pas…) On vous propose un thème, vous faites un joli dessin et vous nous l’envoyer sur Twitter avec le #ParJupidemie. Nous, on regarde vos dessins, on kiffe… et on publie les trois plus jolis ici sur la page de l’émission et sur notre page Facebook...

N'hésitez pas à liker la page Facebook de l'émission !