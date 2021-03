Bonjour la France Inter ! Bienvenue au Conseil de défonce salutaire…

La chronique de Thomas Croisière : Il était une fois la révolution de Sergio Leone

: Il était une fois la révolution de Sergio Leone La chronique de Guillaume Meurice : Profession : Agent d'animal

: Profession : Agent d'animal La chronique de Roukiata Ouedraogo : Hommage aux femmes de l'hôtel Ibis

: Hommage aux femmes de l'hôtel Ibis La chronique de Max Bird : L'Australie, cet enfer

: L'Australie, cet enfer La chronique d'André Manoukian : C'est pas toi qui choisit ton instrument, c'est lui qui te choisit... Tout comme le blues de Charles Pasi.

: C'est pas toi qui choisit ton instrument, c'est lui qui te choisit... Tout comme le blues de Charles Pasi. La chronique de Juliette Arnaud : La planète des singes de Pierre Boulle (1)

Alex Vizorek

Au Royaume-Uni, à l'université de Winchester, une statue de Greta Thunberg fait polémique car elle aurait coûté environ 28 000 euros, une année de Covid durant laquelle certains étudiants n’ont pas de quoi manger. C’est pas la première fois qu’une statue fait polémique. Alors parmi les statues suivantes, lesquelles ont vraiment existé ?

Une statue de Pierre Ménès a fait polémique, car elle aurait embrassé de force toutes les statues de femmes du musée Grévin.

Une statue de Frédéric Beigbeder à France Inter a fait polémique, car le bronze l’avait immortalisé en train d’écrire sa chronique alors qu’on sait tous que… bon vous avez compris...

Une statue de Carla Bruni avait été inaugurée à Nogent-sur Marne pour rendre hommage aux ouvrières italiennes qui travaillaient dans une ancienne fabrique de plumes.

Une statue des frères Bogdnanov a fait polémique car elle contenait plus de plastique qu’Igor et Grischka.

Charline Vanhoenacker

Cette semaine, Olivier Véran a annoncé la création de Vaccinodromes après avoir dit qu’il n’en mettrait pas en place. A 5 près, combien de revirements a opéré Olivier Véran depuis le début de la crise du Covid ?

Beaucoup, mais est-ce que vous avez vu ces pectoraux, ce biceps et ce regard de braise ?

Beaucoup mais toutefois moins que Jean Michel Blanquer qui reste l'expert en la matière.

Environ 32... et encore j'ai pas compté ceux sur les masques. C'est cadeau !

Alors... ce ne sont pas des revirements mais plutôt des ajustements de communication afin de clarifier la position gouvernementale.

Guillaume Meurice

On l’a appris hier, Ruth Elkrief va rejoindre LCI, elle qui a quitté BFMTV en février après 15 années ! Quelles économies va faire BFMTV avec ce départ ?

Du cirage, qu’elle utilisait lors de ses interviews d’Emmanuel Macron, et d’Edouard Philippe, et de Jean Castex, et de Christophe Castaner et de...

Du cirage, qu’elle utilisait lors de ses interviews d’Alain Juppé, et de Nicolas Sarkozy, et de Xavier Bertrand …

Du cirage, qu’elle utilisait lors de ses interviews du professeur Raoult…

Du cirage !

Ca sent le retour du pain maison et des petits plats cuisinés entre l’ordinateur et les leçons des enfants… Alors pour ce week-end, propose-nous une recette pour ce week-end de Pâques… Une recette d’agneau pascal végétarienne ! Débrouille toi, on va entrer dans le monde d’après l’après !

Poste ton oeuvre sur Twitter avec le hashtag #Par Jupiter !

