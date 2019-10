Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent l'auteure, compositrice et interprète Raphaële Lannadère, connue sous son nom de scène L. qui a conçu le spectacle musical "Un Jardin de silence" dans lequel elle joue, aux côtés de Thomas Jolly et de Babx. Une tournée des chansons de Barbara parcourra la France notamment

L. (Raphaële Lannadère) est issue d'une famille passionnée par la lecture : sa mère a suivi une formation en faculté de lettres et ses textes sont influencés par un panthéon littéraire où se croisent Antonin Artaud, Henri Michaux, Jean Genet, Louis Aragon, Marguerite Duras, Romain Gary ou encore Georges Bataille.

« Un Jardin de silence » est à la fois un spectacle pour tuer Barbara et pour me réconcilier avec elle.

Côté musique, elle a appris des comptines chez sa grand-mère, connaît tous les titres des Beatles qu'elle chantait en duo avec son père, comme un rituel avant d'aller à l 'école, et se rend compte vers 6 ans qu'elle aimait faire des mises en scène pour les fêtes familiales.

Elle confie que sa mère écoutait en boucle Barbara quand elle était enceinte, d'où cette proximité sonore et parolière qu'elle revendique dans son style musical. Billie Holliday, Björk, Lhasa, St Vincent, Jeff Buckley, Radiohead sont autant d'influences, et à côté, elle avoue adorer Alain Bashung, Nina Hagen et Brigitte Fontaine.

Barbara est punk, elle n’en a rien à foutre de rien : elle est pétillante, très directe, très simple.

D'ailleurs cette dernière lui a envoyé ses louanges lorsqu'elle a découvert le titre "Petite" de L. à l'aube des années 2010. C'est alors le programmateur de FIP qui révèle l'artiste.

Après 3 mois en faculté d'économie et une prépa pour Sciences-Po, elle décide de se tourner vers la musique. Une formation singulière auprès d'une ethnomusicologue lui fait croiser le chemin de Babx (David Babin), qui deviendra un fidèle complice, et la familiarise avec les registres du gospel, des polyphonies bulgares, corses, tsiganes...

Elle choisit son nom d'artiste en référence à ses goûts littéraires (Lady L. de Romain Gary), la première lettre de son nom de famille. Elle s'installe aux côtés de Jeanne Added, Camélia Jordana, Alex Beaupain comme une nouvelle génération héritière des chanteurs à texte tels que Léo Ferré, Serge Gainsbourg, Georges Brassens, Jacquel Brel...

