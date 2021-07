Charline Vanhoenacker et Juiette Arnaud reçoivent le producteur de radio Jean Lebrun, devenu légende vivante, pour la sortie de son essai historique "Ici Saint-Pierre-et-Miquelon" aux éditions Bleu Autour.

Biographie

Agrégé d'histoire, il abandonne l'enseignement, après un passage au lycée Paul-Éluard à Saint-Denis, pour s'engager dans le journalisme, notamment dans le presse écrite, à la revue Esprit et à La Croix.

Jean Lebrun a produit et animé les émissions Culture Matin et Pot-au-feu avant d'animer Travaux publics sur France Culture.

En juin 2008, Jean Lebrun arrête la production de l'émission Travaux publics pour exercer jusqu'en 2011 les fonctions de conseiller aux programmes. En décembre de la même année, Jean Lebrun décide de quitter ce poste pour prendre sa retraite à 60 ans après 30 ans de radio. Puis vint une surprise : le départ de Patrice Gélinet, laissant vacant ses 2 000 ans d'Histoire. Il décide donc de la remplacer avec La Marche de l'Histoire jusqu'en juin 2020. Depuis septembre, on peut entendre Jean Lebrun sur France Inter, dans une chronique quotidienne et un documentaire hebdomadaire : On le retrouve chaque jour dans le 13/14 pour "Le vif de l'Histoire" et le samedi à 18h10 pour "Intelligence Service".

Actualité

Ici Saint-Pierre-et-Miquelon

Paru le 6 mai 2021 chez Bleu autour, collection Essais & Cie

Lorsque l'on sait que Jean Lebrun est petit-fils de marins, de charpentiers de la marine, de pêcheurs, il n’est pas étonnant que ce dernier voue son dernier essai à Saint-Pierre-et-Miquelon, cette île au large de Terre Neuve, de l’autre côté de l’Atlantique, connu pour la pêche à la morue. Pourtant, ce bout de France de 242km² ne se réduit pas à cela : cette île a joué un rôle aussi méconnu que fondamental durant la seconde guerre mondiale. Tout commence en 1941 lorsque de Gaulle envoie quelques navires sur cet archipel, qui sera le théâtre de luttes d’influence entre partisans de Vichy et résistants jusqu’à la fin de la guerre.

Ainsi, partant du principe qu'on retrouve l'infiniment grand dans l'infiniment petit, Jean Lebrun a pu constater que les aléas de Saint-Pierre-et-Miquelon reflétaient assez justement les enjeux du conflit.

Au sommaire de cette émission

La plus probable victoire du RN aux régionales devait avoir lieu en PACA en propulsant Thierry Mariani, ex RPR UMP LR, et finalement finalement c’est Renaud Muselier, ancien du RPR et de l’UMP, toujours LR et associé à la LREM qui a vaincu. Bref un barrage républicain à lui tout seul, sur les terres méridionales...

Une loi qui vient d’être votée par le Sénat ferme l’accès aux archives publiques et c’est une première en France. La loi en question est relative à la prévention des actes de terrorisme et au renseignement... Elle a pour conséquences que les archives vivent un moment historique !

Jean Dujardin incarne Nicolas Sarkozy dans une comédie politique signée Anne Fontaine… Nous attendons avec impatience de voir une comédie qui raconte la comédie politique qui se joue déjà sous nos yeux tous les jours… Et hâte de voir aussi Grégory Gadebois dans les habits de François Hollande...

Retrouvez également toute l'équipe de Par Jupiter !

La chronique d'Aymeric Lompret : Famine à Madagascar

: Famine à Madagascar La chronique d'André Manoukian : Annie Lalalove

: Annie Lalalove Le moment Meurice : Edith, le retour de la vengeance

La programmation musicale