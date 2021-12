Bonjour la France Inter ! Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud vous retrouvent pour un nouvel épisode de Par Jupiter, en compagnie du bédéaste Tardi et de Dominique Grange, scénariste, chanteuse et surtout, héroïne du nouvel album de Tardi : Elise et les nouveaux partisans paru chez Delcourt.

Jacques Tardi et Dominique Grange chez eux en 2018 © Maxppp / Alexandre MARCHI

Biographie

Jacques Tardi est un auteur et illustrateur de bande-dessinée. Son œuvre, prolifique, s’intéresse particulièrement aux deux guerres mondiales. Son engagement est marqué à gauche. Il est marié à Dominique Grange, autrice, compositrice et interprète, qui s’est notamment engagée pendant les évènements de mai 68 et écrit avec lui des scénarios de bande dessinée.

Actualité

Ce 3 novembre dernier, Dominique Grange et Jacques Tardi ont fait paraître aux éditions Delcourt la bande-dessinée Élise et les nouveaux partisans, qu'ils ont réalisée ensemble : Mardi au dessin et Dominique Grange au scénario. Dans cet album, ils reviennent ensemble sur la jeunesse de Dominique Grange, de son engagement à gauche durant les évènements de Mai 68 et la manière dont cette révolution n'a pas abouti aux résultats escomptés.

Au sommaire de cette émission

Le moment Meurice : Unir la France

: Unir la France La chronique de Clara Dupont-Monod : Élise et les nouveaux partisans

: Élise et les nouveaux partisans La chronique d'Aymeric Lompret : #MeToo

La programmation musicale de l'émission