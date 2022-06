Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent l'humoriste Shirley Souagnon pour son spectacle Être humain qu'elle jouera au théâtre de l'Atelier le samedi 12 juin à Paris.

Biographie

Shirley Souagnon est humoriste, comédienne et productrice. Elle est révélée au grand public par l'émission On n'demande qu'à en rire en 2010. Elle est également chroniqueuse radio sur Mouv', mais aussi Europe 1 dans l'émission Samedi Roumanoff et Les Grosses Têtes sur RTL.

En 2019, elle monte son propre Comedy Club : le Barbès Comedy Club.

Être Humain est son quatrième spectacle.

Actualités

Les samedi à Saint Denis se suivent mais ne se ressemblent pas. Ce samedi, moins de lacrymo et de foot, mais une marche queer des quartiers populaires. Histoire de réaliser que le vécu parisien n’est pas celui des banlieusards, par exemple. Histoire aussi de donner de bonnes émotions à Eric Zemmour

Le rire fait vivre… les salles de spectacle ! Pour les théâtres, programmer de l’humour, c’est la garantie de remplir la salle, d’attirer un autre public, plus jeune, plus diversifié, et espérer qu’il revienne… Le rire, c’est cash…

En Angleterre, une jeune-fille sur trois a déjà été harcelée alors qu’elle portait son uniforme scolaire… un uniforme qui est vendu dans des sex-shop, ce qui participe à la sexualisation des lycéennes en tenue obligatoire…

Au sommaire de l'émission

Le moment Meurice : Le jubilé de la reine

: Le jubilé de la reine La chronique d'Aymeric Lompret : Famine : faites des réserves

: Famine : faites des réserves La chronique de Djubaka : Gus Englehorn

La programmation musicale de l'émission