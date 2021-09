Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent le duo de rappeurs marseillais et membres du groupe IAM, Akhenaton et Shurik'n.

Biographie

Akhenaton et Shurik'n sont deux membres du groupe marseillais IAM et comptent parmi les pionniers du rap en France. Leur premier album, De la planète mars, sorti en 1991, les fait connaître du grand public alors qu'ils se produisent lors de la première partie de Madonna, à Bercy.

Le tube Je danse le mia, tiré de leur deuxième album Ombre est lumière achève de les populariser : il devient le tube de l'été 1994. Ils obtiennent le disque d'or deux ans plus tard pour L'école du micro d'argent. À partir de 2003, les membres du groupe se séparent pour démarrer des carrières solo, avant de se réunir à nouveau à partir de 2013 pour sortir quelques albums dont Arts martiens, Rêvolution (2017) et Yasuke (2019).

Actualité

Le groupe IAM a sorti un premier EP au printemps dernier, Première vague. Le deuxième opus, Deuxième vague, sortira le 17 septembre, date de l'anniversaire d'Akhenaton, le leader du groupe.

Au sommaire de cette émission:

