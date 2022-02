Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Juliette Arnaud et Guillaume Meurice reçoivent Pierre et Myriam Cabon, fondateurs du média Wheeled World pour leur livre "Un éclat dans le noir" paru chez Fayard.

Pierre Cabon est rescapé de l'attentat du Bataclan. Aujourd'hui paraplégique, il a créé avec Myriam, sa femme, l’association et média Wheeled World, « de l’aventure pour tous » pour sensibiliser, inspirer et conseiller tous ceux qui veulent voyager, handicapé ou valide. En 2019, ils entament un tour du monde : ils gravissent le Machu Picchu, traversent plus de 1000 kilomètres en tandem en Nouvelle-Zélande, font du kayak au pied d'un glacier en Argentine et du surf dans les dunes de sable du Pérou. Interrompus par la pandémie, ils rentrent en France et créent "Les éclaireurs", la première série YouTube à la rencontre des acteurs qui rendent l’outdoor accessible à tous, partout en France.

Si vous pensez comme toute personne saine d’esprit que ça va être coton de choisir votre candidat parmi le foisonnement de candidatures, ayez une pensée pour les personnes handicapées pour qui les programmes électoraux du foisonnement restent quasiment inaccessibles. Une vraie pensée, s’il vous plait...

La pandémie a eu entre autres comme conséquence de ralentir nettement les voyageurs. Voire de les clouer au sol. A présent que le ciel semble à nouveau à portée d’ailes, que vont choisir les français? Ce sera l’occasion de rebattre les cartes des projets de vacances et ça c’est sacrément excitant.

Saviez vous qu’on pouvait avoir un avatar sur Facebook? Non, eh bien va falloir prendre un petit cours de rattrapage parce que dans les futurs mondes virtuels chacun.e sera incarné.e et pourra choisir son apparence, son genre, son âge, son nom… Mais en vérité c’est un truc que l’on a toujours pratiqué, non ?

