Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent la journaliste et militante féministe Titiou Lecoq pour parler de son nouvel essai Les Grandes oubliées : Pourquoi l'histoire a oublié les femmes aux éditions de L'Iconoclaste.

Titiou Lecoq est une journaliste, autrice et penseuse du féminisme. Elle a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet et est une des premières à considérer que l’intime est politique et à théoriser des notions comme la charge mentale.

Titiou Lecoq est l'autrice de Les Grandes Oubliées : Pourquoi l'histoire a oublié les femmes, un essai sur la place des femmes dans l'histoire, paru aux éditions de L'Iconoclaste en octobre dernier.

Le moment Meurice : COP26, la contre-enquête

: COP26, la contre-enquête La chronique d'Aymeric Lompret : Le ruissellement, ça marche pas

: Le ruissellement, ça marche pas La chronique d'Isabelle Sorrente: Changez les mythes et vous changerez la réalité

