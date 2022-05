Bonjour la France Inter! Pour ces vacances, retrouvez les meilleures émissions de Par Jupiter. Au programme aujourd'hui, Jean Piat et Tonie Marshall!

Biographie

Jean Piat

Jean Piat, comédien et écrivain est né le 23 septembre 1924 à Lannoy (Nord). Dès son plus jeune âge, il n'a qu'une envie : faire du théâtre. A l'adolescence, il prend des cours de comédie, avec la complicité de sa mère. Son père préfère qu'il continue ses études. Il fréquente le lycée Janson de Sailly à Paris et s'inscrit ensuite à l'Institution Sainte-Croix de Neuilly puis au Conservatoire national d'art dramatique. Il interprète même une chanson de Charles Trenet et de Francis Blanche "Ah qu'il est beau le débit de lait ...".

Renvoyé du Conservatoire, il entre à la Comédie française en 1947 et fait ses débuts officiels dans le Barbier de Séville. Il est sociétaire de la grande institution de 1953 à 1972, date à laquelle il démissionne. Entre 1944 à 1971, il joue dans plus de soixante pièces de théâtre et donne vie au personnage Figaro de Beaumarchais et plus de 350 fois à Cyrano de Bergerac d'Edmond de Rostand. Il met également en scène une dizaine de pièces. Comédien aux talents multiples, l'acteur au grand charme joue au cinéma, entre autres, dans son propre film Domino.

A la télévision où il se fait apprécier et connaître du grand public, il est le Lagardère du réalisateur Jean-Pierre Decourt et en 1982 le Robert d'Artois de Rois maudits de Claude Barma. Jean Piat, l'interprète des grands rôles classiques et romantiques, n'hésite pas à participer à de nombreuses comédies de boulevard.

Jean Piat a écrit de nombreux livres dont Les plumes de paons, primé par l'Académie française. Il a également reçu, pour sa biographie Je vous aime bien, Monsieur Guitry !, publiée en 2002, le prix Saint-Simon. Beaumarchais, un intermittent du spectacle lui a valu la médaille de vermeille offerte par l'Académie française.

Tonie Marshall

Tonie Marshall, nom de scène d'Anthony-Lee Caroline Julie Marshall, née le 29 novembre 1951 à Neuilly-sur-Seine et morte le 12 mars 2020 à Paris 20e, est une actrice, réalisatrice, scénariste de cinéma et chorégraphe franco-américaine.

Elle est à ce jour la seule réalisatrice à avoir reçu le César de la meilleure réalisation, en 2000 pour Vénus beauté (institut).

Au sommaire de cette émission

La chronique d'Aymeric Lompret : Fils de

Fils de Le moment Meurice : avec Rosine Ghawji, soutien de Donald Trump

avec Rosine Ghawji, soutien de Donald Trump Le Sketch avec Jean Piat

La chronique de Juliette Arnaud : Et après les gent meurent d'Albane Linÿer

: Et après les gent meurent d'Albane Linÿer La chanson de Frédéric Fromet : Bip bip

La programmation musicale