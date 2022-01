Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent la politiste Frédérique Matonti qui vient présenter son livre "Comment sommes-nous devenus réacs ?" paru aux éditions Fayard.

Biographie

Frédérique Matonti est politiste et professeure de sciences politi­ques à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne spécialiste de l’histoire des idées, des comportements politiques, et des études de genre en poli­tique.

Actualités

Les européens se demandent ce qui arrive aux Français, depuis l’affaire du drapeau sous l’Arc de Triomphe. Selon la presse étrangère, cette polémique est le miroir d’un pays à cran… à l’image de son président peut-être ?

Les 7 et 8 janvier prochains grosse ambiance à La Sorbonne puisqu’elle va être occupée. Alors non pas par des étudiants gauchistes mais par un colloque contre la pensée woke et la cancel culture. Oui oui à la Sorbonne!

Où sont passés les intellectuels français dans cette campagne présidentielle ?… Est-ce que certains d’entre eux conseillent des candidats ? Est-ce qu’ils se planquent pour le faire ? Au temps de Sartre et Bourdieu ils étaient pourtant proches des partis et prenaient part au combat politique…

