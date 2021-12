Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent l'auteur, compositeur et interprète Pascal Obispo qui viendra présenter son nouvel album, France.

Le chanteur Pascal Obispo en janvier 2021 au diner au profit de l'association AIDES © AFP / Thomas SAMSON

Biographie

Pascal Obispo est un auteur, compositeur et interprète français. Cet hiver, il fait paraître France, un disque qu'il avait initialement écrit des années plus tôt pour la chanteuse France Gall mais qu'il a décidé de produire et d'interpréter lui-même.

Actualité

Bruce Springsteen négocie la vente de son catalogue de chansons avec Sony… Comme de nombreux artistes, il est en train de vendre son œuvre au grand capital ! Non, pas toi Bruce !

Mc Cartney 3, 2, 1 c’est le nom d’une série de docs qualifiée de jouissive puisqu’elle nous permet de découvrir les secrets de fabrication des chansons des Fab Four. Bref tout ce qu’on a toujours voulu savoir sur les Beatles. Tout. Sauf évidemment ce que tout le monde sait déjà.

A Rennes, grâce aux Transmusicales, le rock a résonné en prison… Une initiative qui rappelle que le l’accès à la culture est un droit humain… une trentaine de détenus en ont profité, eux qui avaient oublié que leur corps pouvait bouger sur la musique…

Au sommaire de cette émission

Le moment Meurice : L'union de la gôôôôôche

: L'union de la gôôôôôche La chronique d'Aymeric Lompret : Vive les pauvres

: Vive les pauvres La chronique d'André Manoukian : France, le nouvel album de Pascal Obispo

La programmation musicale de l'émission