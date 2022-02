Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Juliette Arnaud et Guillaume Meurice reçoivent Geneviève Brisac pour son roman "Les enchanteurs" paru aux éditions de l'Olivier.

Biographie

Geneviève Brisac, normalienne et agrégée de lettres, a été professeure en Seine-Saint-Denis. Son premier livre, Les Filles , est couronné par le prix de l'Académie française en 1987 ; elle est éditée aux éditions de l'Olivier depuis 1994. A côté de sa carrière de romancière, elle a été éditrice pour enfants et adolescents à l’Ecole des loisirs, où elle publie entre autres la série Olga . En 1996, Week-end de chasse à la mère obtient le prix Femina. Elle est aussi auteure d'essais comme Loin du Paradis , La Marche du cavalier , VW ( sur Virginia Woolf) et d'une biographie sur Flannery O'Connor. Elle crée la collection "Page blanche" chez Gallimard jeunesse, collabore au Monde des livres et à France Culture. Coscénariste de Christophe Honoré pour son film, Non ma fille , tu n'iras pas danser, elle écrit aussi pour le théâtre ; sa pièce Je vois des choses que vous ne voyez pas a été mise en scène à la Manufacture des Abbesses.

Actualités

Le projet de fusion entre Hachette, 1ier éditeur français, et son rival Editis, proprieté de Vivendi pourrait faire de Vincent Bolloré l’empereur des livres. Suscitant des craintes tant que les auteurs que chez les autres acteurs moins puissants du monde du livre. Mais il est grand comment cet empire ?

Commettre un lapsus, Mettre un mot pour un autre dans la vie de tous les jours c’est souvent amusant. Dans la vie politique, c’est parfois affreusement gênant. Mais ce qui compte c’est pas la chute, c’est l’atterrissage

Les livres ont un point commun avec les miss France : l’écharpe qui prouve qu’on est le/la gagnante . Pour un livre c’est un bandeau qui tente de faire de l’œil au chaland de librairie. Et donc il s’agit de bien bien réfléchir à ce qui est écrit sur le bandeau …

Au sommaire de cette émission

Le moment Meurice : Guerre de civilisation

Guerre de civilisation La chronique d'Aymeric Lompret : Les migrants à Calais

Les migrants à Calais La chronique de Clara Dupont-Monod : Les enchanteurs de Geneviève Brisac

La programmation musicale