Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Clara Dupont-Monod reçoivent la scénariste Marion Séclin pour la série qu'elle a créée et écrite "Diana Boss" disponible sur France TV Slash.

Marion Séclin est actrice, réalisatrice et scénariste. Elle a débuté sur YouTube, au Studio Bagel et chez Madmoizelle où elle publiait régulièrement vidéos et articles féministes et humoristiques. Actrice, on a pu la voir dans la série Clem sur TF1 mais aussi sur Netflix dans la série Christmas Flow aux côtés de Tayc, Shirine Boutella et Aloïse Sauvage. Elle vient nous présenter la première série qu'elle a créée "Diana Boss", qui met en scène une jeune rappeuse, disponible sur France TV Slash.

L’abstention chez les 18-24 ans a caracolé à 87% aux dernières élections, locales… Les choix de politique publique sont d’abord pensés pour les vieux, qui votent, eux. Mais si le vote des jeunes comptait double ? Haha… en voilà une idée pour les motiver, et inverser la vapeur…

Est-ce que les féministes votent forcément pour des femmes ? Ou une fois dans le secret de l’isoloir, elles pratiquent la dissonance cognitive et ne font plus du féminisme une priorité au moment de voter ?

La crise sanitaire a fait apparaître un nouveau terme: la coronasomnie. Eh oui, depuis l'apparition du covid, nous dormons mal, ou plus du tout, et l’insomnie est toujours propice aux questions étranges…

Le moment Meurice : Rends la redevance!

: Rends la redevance! La chronique d'Aymeric Lompret : J'ai pas d'avis

: J'ai pas d'avis La chronique d'Aline Afanoukoé : Emel

