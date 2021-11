Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent la chanteuse Yelli Yelli pour son nouvel album La violence est mécanique, produit par le label CryBaby.

Biographie

Yelli Yelli est une autrice, compositrice et interprète française et d’origine tchèque et algérienne. Elle se fait connaître également sous le pseudo de Milkymee. Pseudo sous lequel elle a déjà fait paraître plusieurs albums.

Actualité

Yelli Yelli change de nom de scène pour revenir à ses origines kabyle et fait paraître ce nouvel album, La violence est mécanique (CryBaby) en collaboration avec les artistes DJ Chloé et Piers Faccini.

Au sommaire de cette émission

Le moment Meurice : RIP Arnaud Montebourg

: RIP Arnaud Montebourg La chronique d'Aymeric Lompret : La gauche va perdre

: La gauche va perdre La chronique de Djubaka: Yelli Yelli

La programmation musicale de l'émission