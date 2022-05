Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent la scénariste et romancière Faïza Guène pour la série Oussekine qu'elle co-scénarise, disponible sur Disney+ depuis le 11 mai.

La scénariste et romancière Faïza Guène, 2016 © Maxppp / PHOTOSHOT

Biographie

Faïza Guène est une romancière, scénariste et actrice française. Son premier roman Kiffe Kiffe Demain, publié à l’âge de 19 ans, rencontre un succès mondial. Vendu à plus de 400 000 exemplaires en France et à l’étranger, il est traduit dans vingt-six langues. Elle publie par la suite cinq romans dont Millenium Blues, et La Discrétion.

Elle tient son premier rôle au cinéma dans le film Sœurs (2020) de Yamina Benguigui.

Faïza Guène vient nous parler de la série Oussekine, réalisée par Antoine Chevrollier qu'elle co-scénarise avec Julien Lilti et Cédric Ido. La série raconte les faits et la lutte de la famille de Malik Oussekine, joué par Sayyid El Alami, pour obtenir justice face à ce drame.

Actualités

Lundi dernier à Paris une manifestation pacifiste contre les violences policières a valu à ses participants une cinquantaine de contraventions au motif d’une participation à un rassemblement non déclaré. Problème : cette infraction n’existe pas.

Oui mais …

Le coach de vie est une sorte de cabinet Mc Kinsey personnel, on le consulte pour devenir plus performant ou pour aider à traverser une mauvaise passe… et en ce moment, le contexte crée de la demande, le secteur est devenu lucratif…

La réalité historique ou sociale devient la matière première des séries qui sont diffusées sur les plateformes… Avant, le feuilleton était pur divertissement, on s’en éloigne pour approcher le documentaire, mais dans le fond, on y retrouve certains thèmes…

Au sommaire de cette émission

Le moment Meurice : Adieu Jeannot

: Adieu Jeannot La chronique d'Aymeric Lompret : Sécheresse : il va falloir s'adapter

: Sécheresse : il va falloir s'adapter La chronique de Clara Dupont-Monod : Adieu Romy, signée Violaine de Montclos

La programmation musicale