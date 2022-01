Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent l'écrivain Iegor Gran à l'occasion de la sortie de son nouveau roman : Le Journal d'Alix paru aux éditions P.O.L.

Iegor Gran est écrivain et ancien chroniqueur de Charlie Hebdo. Il arrive de l'Union Soviétique en France à l'âge de 10 ans sans parler un mot de français. Ingénieur de formation, il publie son premier roman à 34 ans. Il obtient le Grand Prix de l’humour noir en 2003 pour "O.N.G.". Après L'écologie en bas de chez moi, La revanche de Kevin ou encore Les services compétents, il publie son 17e roman chez P.O.L : Le Journal d'Alix.

Comment dire non à Poutine (si on tient à la vie) ? Comment faire pression sur Poutine (si on n’est pas suicidaire) ? Comment sanctionner Poutine (si on veut revoir ses enfants) ?

Certains scientifiques sont si avancés dans la réflexion sur la conquête de l’espace qu’ils prévoient des actes cannibales si on pense pas au plus vite à l’approvisionnement alimentaire là haut dans les étoiles. Parce que le cannibalisme c’est compliqué à défendre.

A quoi sert l’orthographe ? Pas à communiquer, sinon on ne comprendrait pas grand monde… Et pourtant, une faute d’orthographe disqualifie le message. Dès qu’il y a faute, on ne voit plus que ça, on ne lit plus le message…

