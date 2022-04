Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent le chanteur des Têtes Raides Christian Olivier suite à la sortie de leur 15e album Bing bang boum avec lequel ils seront en tournée dans toute la France.

Christian Olivier © AFP / Joël Saget

Biographie

Christian Olivier est un artiste protéiforme : aussi bien chanteur, accordéoniste, parolier, guitariste et compositeur que graphiste. Il est membre fondateur du groupe Têtes Raides avec lequel il a publié pas moins de 15 albums entre 1989 et 2021, et du collectif d'artistes Chats Pelés. Avec ce dernier, il créé toutes les pochettes d'album des Têtes Raides, certains éléments de décors pour leurs spectacles et ils illustrent également des albums jeunesse.

Christian Olivier mène dans le même temps une carrière solo avec deux albums à son actif : On/Off en 2016 et After avant en 2018. Il a également créé un spectacle musical avec Yolande Moreau sur Jacques Prévert et composé la musique du film documentaire On a 20 ans pour changer le Monde réalisé par Hélène Médigue.

En tournée dans toute la France avec les Têtes Raides pour leur 15e album Big bang boum, il vient nous parler de son livre La Révolution au cœur paru aux éditions Le Nouvel Attila.

Actualités

Toute l’année le système médiatique accompagne la dédiabolisation de l’extrême-droite, et puis pendant 15 jours tous les 5 ans, on rediabolise, on fait barrage, on tend le cordon… ce qui n’empêche pas Marine Le Pen de choisir les journalistes qui peuvent la suivre ou l’interviewer… Quid d’Anne-Sophie Lapix ?

Pour tenter de comprendre ce que fait et veut Poutine, on a entendu des experts géostratégiques, des militaires, des économistes et même des voyants. Et si à présent, on écoutait un traducteur fameux de l’oeuvre de Dostoievski et des poètes révolutionnaires russes. Pourquoi? Parce que

Le sosie du président Zelinsky a réussi à fuir l’Ukraine grâce au sosie de Vladimir Poutine et au sosie de Kim Jong-Un… Ils ne s’étaient jamais rencontrés mais ils ont participé au même documentaire sur les sosies politiques… ce qui a créé entre eux une belle sosielarité…

Au sommaire de cette émission

Le moment Meurice : L'écologie en campagne

: L'écologie en campagne La chronique d'Aymeric Lompret : Mes intentions de vote pour dimanche

: Mes intentions de vote pour dimanche La chronique de Léo Karmann : Derby girl 2

La programmation musicale de l'émission :

Têtes raides - Ginette

Têtes raides -