Marie-Pierre Pruvot dite Bambi est une ancienne danseuse de cabaret et meneuse de la revue Trans, diplômée en lettres modernes, professeure de français et icône transexuelle. Sébastien Lifshitz a consacré un documentaire à l'histoire de Bambi, entre témoignages et images d'archive. Le documentaire, sorti en 2013, ressort cette année sur la plateforme MyCanal avec trente minutes de nouvelles séquences inédites.

La Cour des comptes, c’est à dire la juridiction financière c’est à dire ceux qui évaluent le pognon de dingue dépensé, vient de faire savoir qu’en dépit des réformes, le système éducatif français a des performances médiocres. Et qui c’est va prendre ? J’ai bien ma petite idée…

De plus en plus de jeunes remettent en cause la frontière entre les sexes : un quart des 18-30 ans ne se sent “ni homme ni femme”... l’interrogation sur le genre est en pleine expansion… toute une génération fait sa révolution intime…

La bataille culturelle a pour terrain de prédilection la langue française… Chacune de ses évolutions fait craindre à certains un déclin de la France… Dans le pays comme sa langue, il y a des règles…

