Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent la chanteuse et comédienne Amanda Lear pour le documentaire Queen Lear réalisé par Gero von Boehm diffusé sur Arte vendredi 25 février à 22h25. Elle a également sorti son 20e album : Tuberose.

Biographie

Amanda Lear est aujourd’hui encore active comme chanteuse, comédienne et peintre. Elle a été mannequin, la muse et compagne de Salvador Dali, animatrice et chroniqueuse télé et radio en France et en Italie. Elle vient parler de Queen Lear, un film qui retrace sa vie : de l’étudiante aux Beaux-Arts au mannequinat, le départ à Londres, la vie avec Brian Jones, les 15 ans de vie commune avec Salvador Dali, puis David Bowie qui la lance dans la chanson, le disco…

Avec son nouvel album Tuberose, elle a choisi de reprendre des titres d’auteurs et d’interprètes aussi divers que S. Gainsbourg, Barbara, J. Dutronc, Julien Doré, Miossec, G. Moustaki, Dominique A et Alain Bashung.

Actualités

Tandis qu’on maltraite nos vieux dans les Ephad Orpea, la Cour des comptes révèle que le lourd bilan de la pandémie dans les Ephad est imputable au manque de personnel. Dans certaines structures, la maltraitance est cumulée avec une gestion calamiteuse… Mais peut-on généraliser?

Parce que les fake news sont un enjeu démocratique sérieux, la science étudie les mécanismes psychologiques qui nous poussent à y adhérer, et pire : à résister aux vérifications. Et pourtant si les gens embrassent une fausse information, au départ il y a le désir authentique de se poser de vraies questions…

Si le refus de se maquiller est un mouvement qui a trait à la politique, se maquiller, c’est politique aussi… Et c’est malin parce qu’on se méfie moins des femmes qui manient le pinceau, puisqu’elles véhiculent un cliché de “superficielles”... Voilà une arme que n’ont pas les hommes, mais qu’ils seraient bien foutus de revendiquer…

