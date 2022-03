Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent la vidéaste web et vulgarisatrice française animant la chaîne YouTube « Les Revues du Monde » : Charlie Danger.

Biographie

Charlie Danger a 18 ans lorsqu'elle crée sa chaîne YouTube Les Revues du Monde. C’est la deuxième chaîne d’histoire la plus suivie en France sur cette plate-forme : 902 000 abonnés derrière celle de Benjamin Brillaud (« Nota bene », 1,9 million). Charlie Danger est aussi l’une des plus jeunes et l’une des rares femmes dans cette communauté.

Elle publie chaque mois des vidéos d’une dizaine de minutes sur des sujets aussi variés que les maladies oubliées, la pire condamnation de l’histoire (son plus gros succès, 2,9 millions de vues), les femmes vikings, la couleur des statues de l’Antiquité ou les expériences de torture menées sur des enfants par l’empereur germanique Frédéric II.

Sur son compte Instagram @charliedanger, elle a repris le projet qu’elle développe depuis plusieurs années, à savoir la création d'un feed monochromatique en dégradé pour mettre en valeur les œuvres d'art qu’elle affectionne, ainsi que son travail photographique.

Actualités

L’effondrement de la civilisation approche, toi-même tu sais… Ok mais après, quelles traces allons-nous laisser ? Que pourraient découvrir les archéologues du futur ?

Le pilote du chantier de Notre Dame avait 5 ans pile pour rendre la cathédrale à l’identique. Sauf qu’on sait ce que c’est les travaux, on sait quand ça commence et pis c’est tout. D’autant qu’un sarcophage du XIV sème siècle est découvert lors des travaux. Joie des archéologues, l’architecte est moins emballé, forcément… De toute façon à Paris quand c’est le bordel, on sait c’est qui la faute

L’homme politique étant un produit comme les autres, les influenceurs sont devenus un outil de propagande… Ils se sont fait une place dans la campagne présidentielle et captent l’attention des candidats, parfois au détriment des journalistes…

