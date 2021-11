Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent l'historien et spécialiste de l'Allemagne nazie Yohann Chapoutot pour parler de son dernier essai, Le Grand récit, publié aux presses universitaires de France.

Biographie

Johann Chapoutot est professeur d’histoire contemporaine à la Sorbonne (Paris IV) où elle enseigne l'histoire de l'Allemagne depuis 1806, l'histoire des sociétés européennes du 19e siècle et l'histoire mise en regard avec le cinéma. Spécialiste de l’Allemagne et de la modernité occidentale, il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages sur cette période dans lesquels il tente de comprendre l'idéologie nazie et la manière dont elle s'est diffusée dans l'Allemagne de l'époque.

Actualité

Johann Chapoutot fait paraître aux presses universitaires de France (PUF) Le Grand récit, un essai dans lequel il décrypte la manière dont les sociétés humaines créent du sens par le récit et comment ces idéologies porteuses de sens varient et évoluent avec le temps.

Au sommaire d e cette émission

