Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent la romancière Virginie Grimaldi pour son nouveau roman Il nous restera ça paru aux éditions Fayard.

La romancière Virginie Grimaldi, mars 2018 © Getty / Eric Fougere - Corbis / Contributeur

Biographie

Virginie Grimaldi est la romancière la plus lue en France. Ses romans tels que Et que ne durent que les moments doux, Il est grand temps de rallumer les étoiles ou encore Les Possibles sont traduits dans plus de vingt langues.

Elle vient nous présenter son huitième roman : Il nous restera ça paru aux éditions Fayard.

Actualités

Les urgences du CHU de Bordeaux ont fonctionné en mode dégradé cette semaine… ce sont des bénévoles qui ont accueilli les patients… par manque de personnel et à cause du nombre de burn-out… donc à part cette histoire de bénévolat, rien de neuf sous les tubes néons des urgences…

Les magazines féminins vivent grâce aux espaces publicitaires vendus à l’industrie de la mode et des cosmétiques. Qui nous propose une image de la femme archétypicale. Mais les femmes renâclent de plus en plus à gober ce système. Alors l’industrie s’adapte. Ou filoute. Alors qu’en réalité, il n’y a qu’une règle et elle n’a pas changé :

Au Japon, les auteurs qui remettent toujours au lendemain l’écriture de leur manuscrit ont désormais un lieu pour régler leur problème de procrastination…

Au sommaire de cette émission

Le Moment Meurice : Au salon du greenwashing

: Au salon du greenwashing La chronique de Djamil le Shlag : Le burkini et PPDA

: Le burkini et PPDA La chronique de Léo Karmann : La série Severance créée par Dan Erickson

La programmation musicale de l'émission