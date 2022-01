Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent l'autrice, éditrice et commissaire d'exposition Anne de HEY! pour l'exposition HEY! Le dessin à La Halle Saint-Pierre à Paris du 22 janvier au 31 décembre 2022.

Biographie

Anne de HEY! est autrice, éditrice et commissaire d'expositions. En 2010, elle fonde avec Julien le projet HEY! Modern art & pop culture qui propose à la fois une revue d'art, des expositions en galerie et centre d'art et du spectacle vivant. HEY ! défend une vision et des mouvements artistiques jusqu’ici peu connus en France, celle de l’art singulier, du surréalisme pop, de l’art « outsider ». Leur structure permet de dévoiler ainsi de nouveaux talents venu de tous horizons.

Son exposition "Tatoueurs, tatoués" créé en 2014 au Musée du quai Branly a attiré 750 000 visiteurs en France et voyagé dans le monde notamment Taïwan et Moscou.

Actualités

Pendant qu’en Occident, nous préparions les fêtes de Noël, au Japon, les autorités ont exécuté trois détenus. La peine de mort est très en vigueur dans l’archipel nippon, d’autant qu’elle ne fait pas débat… et pourtant…

La technique artistique du collage n’a pas été inventée par les cubistes, mais par des femmes de la haute société victorienne près de 50 ans plus tôt. C’était une simple distraction créative et un peu plus : une technique de drague. A une époque où les mœurs étaient raides…

La bonne nouvelle de ce début d’année (oui il y en a une et de taille), c’est la découverte d’un immense récif de coraux géants en bonne santé… Il se situe au large de Tahiti, à 30 mètres de profondeur…

Au sommaire de cette émission

La chronique d'Aymeric Lompret : Chaque jour est une fête

Chaque jour est une fête Le moment Meurice : La France du travail

La France du travail La chronique de Clara Dupont-Monod : Vertidog de Léonie de Rudder

