Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent la réalisatrice et actrice québécoise Monia Chokri à l'occasion de la sortie de son film Babysitter le 27 avril !

La réalisatrice Monia Chokri, mai 2019 © AFP / Valery Hache

Biographie

Monia Chokri est une actrice, scénariste et réalisatrice québécoise. Formée au Conservatoire d'art dramatique de Montréal, elle travaille pendant plusieurs années entre le Canada et la France en tant que comédienne de théâtre et de cinéma. C'est en 2010 avec Les Amours imaginaires de Xavier Dolan qu'elle se fait connaître du grand public. Elle le retrouve en 2012 dans Laurence Anyways.

C'est en 2013 qu'elle se lance dans la réalisation avec son court-métrage Quelqu'un d'extraordinaire pour lequel elle obtiendra près d'une quinzaine de prix dont le Jutra du meilleur court-métrage de fiction, l'équivalent québécois des Césars.

Elle passe au long-métrage en 2019 avec La femme de mon frère qui remporte le prix coup de cœur du jury Un certain regard à Cannes.

Actualités

Elle vient nous présenter son deuxième film : Babysitter, adapté d'une pièce de théâtre de Catherine Léger. En salles le 27 avril.

Au sommaire de cette émission :

Le moment Meurice : Le débrief du débat

: Le débrief du débat La chronique d'Aymeric Lompret : Débrief du débat présidentiel

: Débrief du débat présidentiel La chronique de Djubaka : Leyla McCalla, l'album Breaking the thermometer

La programmation musicale de l'émission :