Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent la comédienne et chanteuse Camille Lellouche, qui s'apprête à jouer pour la dernière fois son premier spectacle.

Biographie

Camille Lellouche est une comédienne, chanteuse et humoriste française. Elle se fait connaître grâce à ses pastilles humoristiques sur YouTube. Elle apparaît également dans les premiers films de la réalisatrice Rebecca Zlotowski et participe en 2015 au télécrochet The Voice, où elle ira jusqu'en demi-finale.

Actualité

Camille Lellouche a écrit un spectacle dans lequel elle reprend les personnages incarnés sur sa chaîne YouTube. Après des années de tournée, elle le jouera pour la dernière fois du 7 au 10 octobre au Théâtre Marigny, à Paris.

Au sommaire de cette émission:

Le moment Meurice : Le déclin de la France

: Le déclin de la France La chronique d'Aymeric Lompret :

: La chronique d'Aline Afanoukoé: Camille Lellouche est une chanteuse déter'

La programmation musicale

YELLI YELLI - Tassusmi