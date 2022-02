Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent le comédien Michel Vuillermoz de la Comédie Française pour la saison 2 d'OVNI(S) sur Canal + depuis le 21 février avec Melvil Poupaud, Géraldine Pailhas, Daphné Patakia, et Quentin Dolmaire.

Michel Vuillermoz en août 2020 à Angoulême © Getty / Stephane Cardinale - Corbis

Biographie

Entré à la Comédie Française en 2003, Michel Vuillermoz en est le 515e sociétaire. En 1996, il monte André le Magnifique, création collective avec notamment Denis Podalydès qu'il retrouvera à la Comédie Française. Ce spectacle connaît un grand succès et remporte 7 Molières dont les Molières de l'auteur et de la révélation théâtrale pour Michel Vuillermoz. Depuis son arrivée au Français, il a joué de nombreux grands rôles : son Géronte dans Le Menteur de Corneille par Jean-Louis Benoit lui vaut une nomination pour le Molière du comédien dans un second rôle. En 2006, Denis Podalydès lui offre le rôle-titre dans Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand. Le spectacle sera joué jusqu'en 2016. Il interprètera également Figaro dans Figaro divorce d’Ödön von Horváth, Le Comte dans Le Mariage de Figaro de Beaumarchais mis en scène par Christophe Rauck ou encore le rôle-titre dans Le Loup d’après Les Contes du Chat perché de Marcel Aymé par Véronique Vella.

Outre des collaborations à la télévision ou sur des courts métrages, Michel Vuillermoz a joué dans une centaine de films. Il tourne avec Albert Dupontel dans Bernie, Le Créateur et Au revoir là-haut. Il participe aux trois derniers films d’Alain Resnais : Les Herbes folles, Vous n’avez encore rien vu et Aimer, boire et chanter. En 1992, il fait partie, avec Denis Podalydès, Philippe Uchan et Isabelle Candelier, du casting de Versailles Rive-Gauche de Bruno Podalydès. Une bande d’amis qui se retrouvera régulièrement sur les films de ce dernier : Dieu seul me voit, Le Parfum de la dame en noir, Bancs publics, Adieu Berthe ‒ L’Enterrement de mémé, Comme un avion et Bécassine.

On le retrouve depuis lundi sur Canal+ dans la deuxième saison de la série Ovni(s), où il campe un traqueur d’extraterrestres au cœur de ce qui ressemble à une machination.

Actualités

Nous n’étions déjà plus très sereines depuis deux ans… Voilà que depuis ce matin, on peut carrément dire qu’on flippe. La guerre en Ukraine nous a tous cueillis ce matin au réveil…

Si Spider Man no way home est la huitième adaptation de l’homme araignée au cinéma en moins de 20 ans, ce ne sera pas la dernière vu la rentabilité de ce dernier opus. Hollywood mise sur la nostalgie, et ça fonctionne. La seule difficulté c’est de trouver un titre original …

Au théâtre, le public est devenu trop prudent. La généralisation de la réservation en ligne et la pandémie ont découragé les spectateurs à souscrire des abonnements annuels. Les sorties se décident le soir même, depuis que les places s’achètent en deux clics… Il y a des habitudes qui se prennent, et d’autres qui se perdent…

Au sommaire de cette émission

Le moment Meurice : Macron, le bilan

: Macron, le bilan La chronique d'Aymeric Lompret : Adèle Van Reeth, nouvelle Directrice de France Inter

: Adèle Van Reeth, nouvelle Directrice de France Inter La chronique de Mélanie Bauer : Chapelier fou

La programmation musicale de l'émission