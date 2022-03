Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent l'actrice Valérie Donzelli à l'occasion de la sortie le 30 mars d'Azuro, film réalisé par Matthieu Rozé.

Biographie

Valérie Donzelli est actrice, scénariste, réalisatrice et productrice.

Elle débute comme actrice avec Martha... Martha de Sandrine Veysset en 2001.

Elle réalise ensuite un premier long métrage, La Reine des pommes en 2009. Son second long métrage, La guerre est déclarée (2011) est un succès et remporte le grand prix du Festival du film de Cabourg. Elle réalise ensuite Main dans la main avec Valérie Lemercier et Jérémie Elkaïm. En 2015, elle réalise Marguerite et Julien à partir du scénario écrit par Jean Gruault pour François Truffaut avec Anaïs Demoustier et Jérémie Elkaïm. Elle revient en 2019 avec Notre Dame.

En 2021, elle se lance dans la série pour Arte avec Nona et ses filles dans laquelle on retrouve Miou-miou, Virginie Ledoyen, Clothilde Hesme, et elle-même.

Actualités

Il vaut mieux la regarder de loin cette campagne… Et avec le recul qu’observe-t-on ? Que toutes les candidates ont le même uniforme de candidate, le tailleur pantalon, à l’exception de Nathalie Arthaud… Et pourquoi ? Pour éviter qu’on en parle justement…

En quelques semaines l’ancien humoriste Volodymyr Zelensky est passé de Danse avec les stars et d’une série télé populaire à l’incarnation de la résistance ukrainienne. Son tee-shirt kaki et sa mine résolue sont désormais respectés mondialement et pourtant c’était pas écrit.

Séisme dans le monde de la culture, le petite bonhomme de “Télérama” est grand remplacé par une femme… La mascotte des sorties en salle, le petit Ulysse avait 72 ans, il est remplacé par une petite Pénélope… une occasion de question son pouoir et celui des trois T qui passent à quatre T… et ça c’est un bouleversement chez l’auditeur du Masque et la plume…

Au sommaire de cette émission

La chronique d'Aymeric Lompret : Rangez vos ordures dans le train!

: Rangez vos ordures dans le train! Le moment Meurice : Le business des vieux

: Le business des vieux La chronique de Léo Karmann : Azuro de Matthieu Rozé

