Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Juliette Arnaud et Guillaume Meurice reçoivent l'explorateur et photographe sous-marin Alexis Rosenfeld suite à la découverte par son équipe et lui d'un récif corallien profond en Polynésie Française.

Alexis Rosenfeld est plongeur professionnel, photographe sous-marin et explorateur. Il dirige le programme « 1 Ocean, le grand témoignage sur l'Océan » en partenariat avec l’UNESCO, mission qui durera 10 ans. Durant cette période, il va explorer toutes les mers du globe avec son équipe, prendre des milliers de clichés avec un seul but : dresser un état des lieux et sensibiliser à la protection de la planète.

One Ocean Summit n’est pas la suite de Océan Eleven, c’est le Premier sommet mondial dédié à l’océan, du 9 au 11 février à Brest et oui, c’est la France qui en est à l’initiative. Avec la présence d’Emmanuel Macron en personne. Qui doit déjà réfléchir à son discours …

3/4 de la population des requins a disparu en 50 ans. A ce rythme les Dents de la Mer deviendra pour les générations futures (s’il y en a) un film de SF. Mais bon sang de bois! Qu’est ce qu’on ne comprend pas dans l’expression Espèce protégée ???

Un proverbe breton dit que le sommeil c’est la moitié de la santé. (l’autre moitié étant le cidre). Et voilà que circule en vente libre sur Tik Tok LA méthode pour s’endormir en deux minutes. Professée par un type qui prépare physiquement et mentalement des soldats. Sinon il reste la technique brutale.

Le moment Meurice : Dédiabolisons l'extrême-droite !

Dédiabolisons l'extrême-droite ! La chronique d'Aymeric Lompret : Les 15 ans de la mort de l'Abbé Pierre

Les 15 ans de la mort de l'Abbé Pierre La chronique de Mélanie Bauer : Fabulous Sheep

