Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent la chanteuse Laura Cahen qui est en tournée dans toute la France avec son album Une fille.

L'auteure-compositrice-interprète Laura Cahen © Jérémy Soma

Biographie

Laura Cahen est une chanteuse française. Son premier album, Nord, réalisé avec Samy Osta dans son label Le Phonographe (Juniore, Rover, Feu ! Chatterton), investit la scène française en 2017. Son timbre comme son écriture frappent immédiatement le public.

Elle revient avec un deuxième album Une fille, plus autobiographique, pour lequel elle a travaillé avec Dan Lévy, moitié de feu The Do.

Elle est en tournée dans toute la France et sera notamment le 22 juin aux Nuits de Fourvière à Lyon, le 10 juillet à Paris à la Cité de la musique pour le Festival Days Off, le 17 juillet aux Francofolies de la Rochelle ou encore le 9 février 2023 au Trianon.

Actualités

La question du moment qui agite le monde la politique française, c’est qui sera PM? A égalité avec une autre, sera-ce une première ministre? A égalité avec une troisième, « Ah ok mais où dans l’entourage du Président y a-t-il des femmes? »… parce que voilà ce qui risque de lui arriver à la potentielle PM le jour de son entrée à Matignon …

Les experts climatiques sont entrés en rébellion… Un mouvement international de désobéissance civile touche les scientifiques spécialisés dans l’environnement… Et quand un chercheur se lance dans l’activisme, ça fait mal…

En Russie, la propagande homophobe passe par un programme de télé-réalité co-animé par un député d’extrême-droite… Le principe : huit hommes tentent de prouver qu'ils ne sont pas gays…

Au sommaire de cette émission

La chronique de Djubaka : Boby Lapointe

: Boby Lapointe Le Moment Meurice : Le futur de demain

: Le futur de demain La chronique d'Aymeric Lompret : En marche ou en crève

La programmation musicale de l'émission