Pour la Toussaint, retrouvez le meilleur de Par Jupiter. Aujourd'hui, Line Renaud et Cabu !

Line Renaud (© Jacques Demarthon) et Cabu © AFP / Stéphane de Sakutin

Biographies

Line Renaud

Chanteuse, comédienne française et personnalité adorée des Français, Line Renaud porte également depuis des années la grande cause de sa vie : la lutte contre le sida.

Elle est la grand-mère préférée des Français. Elle a connu tous les présidents de la Ve République, elle a été la marraine de Johnny et pour ses 90 ans, il y avait absolument tout Paris pour sa fête d'anniversaire sur une péniche. D'ailleurs, sur les photos, elle paraissait plus jeune que tous ses invités. Ça, c'est pour le CV people.

Mais ce serait trop simple de s'arrêter là. Elle a aussi été, et surtout la première dans les années 1980, à se mobiliser contre le sida, à une époque où c'était une maladie honteuse que l’on cachait. Elle a lancé le Sidaction avec Pierre Bergé et n'a jamais lâché sa grande cause depuis. Elle a aussi été une des rares Françaises à avoir vraiment fait carrière aux Etats-Unis. Copine de Sinatra et d'Elvis Presley, elle a une rue qui porte son nom à Las Vegas. Elle nous a reçus dans sa maison près de Paris, en bordure de la forêt, où le souvenir de l'homme de sa vie, Loulou Gasté est dans chaque coin de chaque pièce. Généreuse, malicieuse. À 93 ans, elle a encore plein de projets à réaliser.

Cabu

Cabu , pseudonyme de Jean Babut, est né le 13 janvier 1938 à Châlons-en-Champagne. Après des études artistiques à l’Ecole Estienne, il publie ses premiers dessins dans le quotidien régional, l'Union de Reims. Mobilisé durant la guerre d’Algérie, il dessine pour le journal de l’armée, Le Bled et aussi pour le magazine Paris Match . En 1960, il entre au journal satirique, Hara Kiri, (censuré en 1970), créé par François Cavanna et Bernier dit le professeur Choron. A partir de 1962, il collabore également au magazine Pilote et crée son personnage Le grand Duduche . Engagé pour des revues telles que Le canard enchaîné ou Charlie Hebdo , cet homme de gauche écologiste, n'hésite pas à exprimer ses opinions sociopolitiques. Auteur de plusieurs albums, il illustre de nombreux livres. En 2006, une exposition-hommage, Cabu et Paris , a lieu à l'Hôtel de ville de Paris. Sa première rétrospective à lieu à la Médiathèque Georges Pompidou de Châlons-en-Champagne, sa ville natale d'octobre 2006 à février 2007. Un documentaire Cabu, politiquement incorrect ! , écrit par Bernard Fournier et réalisé par Jérôme Lambert et Philippe Picard, lui est consacré, il est diffusé sur France 5 en septembre 2006.

Au sommaire de cette émission